開季前最終調整！徐若熙二軍出賽5局僅失1分壓制廣島





▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

軟銀鷹26日於日職二軍西區聯盟在由宇球場（室外）交手廣島鯉魚二軍，台灣投手徐若熙擔任先發，進行開季前最後調整。此役他主投5局失1分退場，幫助球隊暫時以4比1領先。

徐若熙本場用球數73球，面對19名打者，被敲3支安打，送出3次三振、1次四壞保送，失掉1分責失，展現不錯壓制力。前4局完全封鎖對手，直到5局下才被突破，先是遭中村貴浩擊出二壘安打，隨後會澤翼補上適時安打，讓廣島追回1分，不過他隨即穩住陣腳，沒有讓失分擴大。

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此役徐若熙明顯以調整為主，增加變化球使用比例，透過實戰測試配球與節奏，直球最快約148公里。

打線方面，軟銀首局就展開攻勢，井上朋也與髙橋隆慶接連安打後，石塚綜一郎敲出2分打點二壘安打先馳得點，秋廣優人再補上適時安打，單局攻下3分。3局上井上朋也再轟出陽春砲，幫助球隊擴大領先至4比0。

徐若熙退場後，軟銀牛棚接手穩住局面，未再讓廣島擴大反攻。打線9局上追加火力，秋廣優人敲出二壘安打開啟攻勢，中澤恒貴與代打藤田悠太郎接連擊出適時二壘安打，單局再添2分保險分，將比分拉開至6比1。

最終軟銀以6比1擊敗廣島。徐若熙順利完成開季前最後調整任務，整體狀態穩定，為新球季做好準備。