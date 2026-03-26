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「尋找混血戰力」掀熱潮　蔡其昌：重點是長期經營關係

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／臺北報導

2026世界棒球經典賽期間，費爾柴德（Stuart Fairchild）表現搶眼，也讓臺灣球迷近來再度關注具台裔背景的潛在人選，掀起一波「尋找混血戰力」討論；針對外界熱議，中職會長蔡其昌今（26）日表示，不論是球迷提供名單，或是聯盟主動發掘，只要是有機會的人選，都會積極建立聯繫。

近期受到關注的臺裔背景球員，包括維吉尼亞大學投手Noah Yoder、康乃狄克大學捕手Alex Cantwell，以及德州大學投手Jadyn Furgason；其中Yoder先前更曾透過相關管道接觸中華棒協，表達未來披上中華隊戰袍的可能意願。

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談到混血球員的布局方向，蔡其昌指出，重點不只是找到合適人選，更重要的是後續長時間的經營與互動，「持續的關懷與交朋友很重要，會影響未來他們加入的意願。」

蔡其昌進一步表示，聯盟過去在與費爾柴德、龍恩（Jonathon Long）等混血球員接觸時，除了和球員本人維持互動，也會進一步與其家人、家族建立聯繫，藉此逐漸拉近他們與臺灣之間的距離。

他也坦言，許多混血球員自小在美國成長，和臺灣之間的情感連結相對有限，因此更需要長時間培養認同感；現階段他已指示聯盟國際組，循過去模式主動和相關球團或球員建立關係。

至於未來是否有機會設立「亞洲外援」或其他相關制度，藉此吸引具台裔背景球員返台加入中職，蔡其昌表示，相關方向仍有待6隊領隊共同討論，「如果有這樣的需求，聯盟應該會建立相關規範。」

不過，蔡其昌也強調，他仍樂見這些球員能先在美職舞台爭取更好發展；若未來有意回到臺灣，中職一向抱持歡迎態度，至於後續制度與實際作法，則仍須由各球團進一步凝聚共識。

關鍵字： 中華職棒、樂天桃猿、蔡其昌

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