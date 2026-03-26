2026電競國家盃11月利雅德開戰！CTESA獲選官方夥伴組建中華隊　

▲電競基金會 (Esports World Cup Foundation) 對外公告各國合作夥伴，中華民國電子競技運動協會（CTESA）負責中華隊組建和參賽協調事宜。（圖／電競協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

Esports Nations Cup (ENC) 主辦單位電競基金會 (the Esports Foundation，原名電競世界盃基金會，Esports World Cup Foundation) 3月25日正式對外公告各國合作夥伴，中華民國電子競技運動協會（CTESA）做為官方合作夥伴將負責中華台北代表隊組建和參賽協調等事宜。



電競基金會自2024年舉辦的電競世界盃因其高額獎金集結全球最佳俱樂部一舉轟動，成為每年夏天全世界最矚目的電競賽事。2025年8月基金會對外宣布Esports Nations Cup計畫，預計自2026年起每2年舉辦一次，期盼召集全世界實力最堅強的選手代表國家爭取最高榮耀。

首屆ENC將於2026年11月2日至29日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦，競賽項目包含《英雄聯盟》及《餓狼傳說》等總計16項，吸引超過100個國家參與，在國際奧會奧林匹克電競運動會宣布延期之後，ENC儼然成為全球規模最大最具看點，以國家為單位的電競賽事。



據電競基金會透露，有來自150個國家超過630件申請，CTESA電競協會憑藉其過往國家隊組建豐富經驗、對國內電競生態的瞭解，及長年經營的產業與國際關係獲選為電競國家盃官方合作夥伴，將協助代表隊選訓賽相關事宜，也計劃規劃各項社群參與活動，期盼這項合作更加深化並擴大電競生態圈發展。



針對近期中東局勢動盪，電競基金會表示絕對以選手安全為考量進行各項安排。更多中華隊參與ENC相關消息，請關注CTESA官方網站和社群媒體。

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由電競基金會主辦的兩年一度電競賽事，以國家為參賽單位，首屆將於2026年11月在沙烏地阿拉伯利雅德舉辦，往後每屆計劃移轉到不同國家城市舉辦，藉由與遊戲原廠及俱樂部和電競組織合作，定期提供國家隊大規模國際賽事舞台，期盼為選手和合作組織創造永續發展路徑。