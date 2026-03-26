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威能帝總統府初體驗　遭賴清德點名讚賞笑喊：今年還是要贏

▲樂天桃猿威能帝。（圖／記者胡冠辰攝）

▲樂天桃猿威能帝。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿在奪下2025年中華職棒總冠軍後，今（26日）前進總統府接受總統賴清德接見，桃猿王牌威能帝不僅首度踏進總統府，還在總統致詞時獲得特別點名表揚，讓他直呼既驚訝又開心，「我一整年都非常努力工作來幫助球隊，現在有好的結果，還能被總統點名，我覺得非常開心。」

談到今天來到總統府的心情，威能帝表示，整體感覺非常棒，也相當興奮，能夠在奪冠之後與全隊一起來到這裡，並且見到總統，對他來說是很大的榮幸。

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對於賴清德在致詞時特別提及自己去年球季的表現，威能帝坦言相當意外，「其實我蠻驚訝的，沒想到總統會知道這些。」

不過他也認為，這樣的肯定對自己意義重大，「因為我一整年都非常努力工作來幫助我的球隊、完成我的工作，現在有了好的結果，還能被總統點名，我覺得非常開心。」

今天在總統致詞時，也再次提到林智平在季後挑戰賽敲出的關鍵追平3分砲，威能帝回想當下，仍印象深刻；他笑說，那支全壘打是自己去年球季最難忘的時刻之一，「我記得那時我正在牛棚熱身，準備隨時上場，看到那球全壘打時，我真的非常驚訝，也很震撼。」

接著威能帝透露，過去在其他國家打球時，從來沒有過類似與國家元首見面的經驗，這次是人生第一次，「這對我來說是一個非常特別的時刻，因為我從未在這種高規格的場合與國家元首見面，而且能跟球隊一起參與，這一切都讓我覺得非常有意義。」

至於見到賴清德總統後的第一印象，威能帝形容對方是一位相當親切的人，「感覺很好，他看起來是一個非常親切的人，散發出來的氣質很棒。」

被問到是否知道賴清德其實是統一獅球迷，威能帝聽聞後也笑了出來，幽默回應，「剛才聽說了，雖然對總統很抱歉，但如果今年球季再遇到同樣的狀況，我們還是會努力贏下來的。」

此外，桃猿總教練已經宣布由威能帝擔任新球季開幕戰先發投手，談到目前備戰狀況，他信心十足的表示，「我已經準備好了！我對比賽感到非常興奮，目前我的身體狀態感覺很好。」他也提到，自從球隊去年奪冠後，有很多球迷都在期待新球季開打，「我已經準備好再次為球隊出戰了。」

關鍵字： 中華職棒、樂天桃猿、威能帝、棒球、總統府、賴清德

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