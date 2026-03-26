樂天女孩遭球迷緊抓手惹議　蔡其昌發聲：熱情要有紅線！

▲賴清德總統接見樂天桃猿 ，會長蔡其昌。（圖／截自總統府官方YT）



記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒21日於高雄舉行「開季團圓大辦桌2.0」活動，期間發生啦啦隊女孩與球迷互動爭議，引發外界對近距離互動界線與安全問題的關注；對此中職會長蔡其昌 今（26日）出席樂天桃猿總冠軍覲見總統活動時正面回應，強調球迷熱情之餘仍須守住分際。

蔡其昌表示，非常感謝球迷長期以來對中職的支持與熱情，但也直言「熱情要有紅線」，尤其對啦啦隊女孩的尊重是最基本的原則。

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蔡其昌指出，職棒環境的良好氛圍需要所有人共同維護，「保護球員、保護啦啦隊、保護整個職棒環境的每一位成員，是大家的責任。」

近期事件起因於「開季團圓大辦桌2.0」活動中，樂天女孩岱縈在與球迷互動時遭緊抓手部，事後於社群坦言當下感到不適與驚嚇，引發外界熱議，也讓啦啦隊安全與互動界線問題浮上檯面。

對於相關議題，味全龍啦啦隊成員林襄與小映日前出席開季記者會時也表示，多數龍迷其實相當友善且懂得拿捏分寸，認為屬於個案，但也坦言在近距離互動下，界線問題確實值得重視。

蔡其昌進一步指出，若出現不當行為，將增加球團與聯盟在舉辦活動時的顧慮，影響整體發展；蔡其昌也呼籲球迷在支持喜愛的球隊與啦啦隊之餘，務必遵守基本界線，共同維護職棒場域的安全與尊重。