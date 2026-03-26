運動雲

>

樂天女孩遭球迷緊抓手惹議　蔡其昌發聲：熱情要有紅線！

▲賴清德總統接見樂天桃猿 ，會長蔡其昌。（圖／截自總統府官方YT）

記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒21日於高雄舉行「開季團圓大辦桌2.0」活動，期間發生啦啦隊女孩與球迷互動爭議，引發外界對近距離互動界線與安全問題的關注；對此中職會長蔡其昌 今（26日）出席樂天桃猿總冠軍覲見總統活動時正面回應，強調球迷熱情之餘仍須守住分際。

蔡其昌表示，非常感謝球迷長期以來對中職的支持與熱情，但也直言「熱情要有紅線」，尤其對啦啦隊女孩的尊重是最基本的原則。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌指出，職棒環境的良好氛圍需要所有人共同維護，「保護球員、保護啦啦隊、保護整個職棒環境的每一位成員，是大家的責任。」

近期事件起因於「開季團圓大辦桌2.0」活動中，樂天女孩岱縈在與球迷互動時遭緊抓手部，事後於社群坦言當下感到不適與驚嚇，引發外界熱議，也讓啦啦隊安全與互動界線問題浮上檯面。

對於相關議題，味全龍啦啦隊成員林襄與小映日前出席開季記者會時也表示，多數龍迷其實相當友善且懂得拿捏分寸，認為屬於個案，但也坦言在近距離互動下，界線問題確實值得重視。

蔡其昌進一步指出，若出現不當行為，將增加球團與聯盟在舉辦活動時的顧慮，影響整體發展；蔡其昌也呼籲球迷在支持喜愛的球隊與啦啦隊之餘，務必遵守基本界線，共同維護職棒場域的安全與尊重。

關鍵字： 中華職棒、樂天桃猿、樂天女孩、蔡其昌

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

恭喜！鄧愷威確定大聯盟開季　繼張育成後台將再寫新頁

恭喜！鄧愷威確定大聯盟開季　繼張育成後台將再寫新頁

韓籍5女神中文圈粉！朴星垠親曝獨眼龍原因　李雅英當姊姊超暖

韓籍5女神中文圈粉！朴星垠親曝獨眼龍原因　李雅英當姊姊超暖

台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

「我眼裡只有阿勇」李珠珢爆笑模仿李雅英跳舞　自曝弱點台灣蟑螂

「我眼裡只有阿勇」李珠珢爆笑模仿李雅英跳舞　自曝弱點台灣蟑螂

教練親解答！大谷翔平投打誰更強　現階段答案出爐

教練親解答！大谷翔平投打誰更強　現階段答案出爐

道奇開季名單揭曉！山本由伸、大谷翔平領軍 還有新面孔

道奇開季名單揭曉！山本由伸、大谷翔平領軍 還有新面孔

洋基開幕戰7比0完封巨人！ABS首登場、賈吉4K寫紀錄

洋基開幕戰7比0完封巨人！ABS首登場、賈吉4K寫紀錄

賴清德接見樂天桃猿笑稱「心裡不太爽」　仍讚林智平季後賽經典三分砲

賴清德接見樂天桃猿笑稱「心裡不太爽」　仍讚林智平季後賽經典三分砲

兄弟二軍牛棚又崩盤！8比9遭再見安 BCL吞2連敗

兄弟二軍牛棚又崩盤！8比9遭再見安 BCL吞2連敗

布坎南調查進度曝！球團說沒違背　蔡其昌：盡力查明

布坎南調查進度曝！球團說沒違背　蔡其昌：盡力查明

熱門新聞

恭喜！鄧愷威確定大聯盟開季　繼張育成後台將再寫新頁

韓籍5女神中文圈粉！朴星垠親曝獨眼龍原因　李雅英當姊姊超暖

台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

「我眼裡只有阿勇」李珠珢爆笑模仿李雅英跳舞　自曝弱點台灣蟑螂

教練親解答！大谷翔平投打誰更強　現階段答案出爐

道奇開季名單揭曉！山本由伸、大谷翔平領軍 還有新面孔

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定大聯盟開季！寫台灣新頁

2朴星垠親曝獨眼龍原因　李雅英當姊姊超暖

3台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

4李珠珢看李雅英眼中只有「阿勇」！

5教練親解答！大谷翔平投打誰更強

最新新聞

1開季前調整！徐若熙二軍輕鬆壓制廣島

2尋找混血戰力掀熱潮　蔡其昌發聲

3被禁賽25場的喬治回歸　砍28分宰公牛

4電競國家盃11月開戰　CTESA成官方夥伴

5威能帝遭總統賴清德點名讚賞

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

【救援畫面】桃機第二航廈驚見孩童掉落防護網

Jennie機場態度又惹議

【發言嘲諷】狠酸川普「自己跟自己談判」　伊朗放話：打到敵人後悔為止

【全捐出去？】嗆「打台灣就捐4億元」 陸41歲補教名師張雪峰猝死！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366