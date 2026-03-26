衛冕MVP史上首見！賈吉開幕戰狂吞4K慘戴「黃金墨西哥帽」

▲ 洋基隊長賈吉（Aaron Judge）開幕戰手感低迷，前4打席吞下4次三振 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在2026年球季開幕戰「寫下紀錄」，但這次並不是他習以為常的亮眼表現。面對舊金山巨人之戰，他全場5打數無安打、吞下4次三振，罕見吞下「黃金墨西哥帽（golden sombrero）」，成為焦點話題。

賈吉是洋基此役唯一沒有安打的先發打者，儘管如此，球隊仍靠著火力支援以7比0完封對手，順利拿下開季首勝。 這是賈吉自2024年9月28日以來，首度單場吞下4次三振。

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值得一提的是，他在2025年整季152場出賽中，從未出現過單場4K的情況。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉也因此成為史上首位在開幕戰吞下「黃金墨西哥帽」的衛冕MVP球員。過去紀錄僅為3次三振，包括史塔格爾（Willie Stargell）、索沙（Sammy Sosa）、楚奧特（Mike Trout）、唐納森（Josh Donaldson）與布萊恩（Kris Bryant）等人都曾在開幕戰吞3K，但未曾達到4K。

不過，這樣的低潮是否需要擔心？從過去表現來看，或許還言之過早。賈吉在2024年曾有5場比賽單場吞4K，但該季仍繳出打擊率3成22、上壘率4成58、長打率7成01，並轟出58支全壘打的驚人成績。