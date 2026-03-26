NBA擴軍計畫將啟動！原30隊能爽領5億美金　灰狼、灰熊有望轉戰東區

▲NBA總裁席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA全球版圖即將迎來大地震！NBA今召開理事會，會中全票通過針對聯盟從30隊擴張至32隊的發展計畫展開實質討論，這不僅是自2004年夏洛特山貓（黃蜂前身）加入以來，聯盟暌違22年的首度擴軍，更標誌著「西雅圖」與「拉斯維加斯」這兩座籃球重鎮將正式插旗NBA。

這次擴軍計畫被外界視為「勢在必行」，聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）在聲明中重申，今天的投票反映了董事會對於探索新市場的極大興趣。據悉，每支新球隊的加盟金預計將落在70億至100億美元之間，這筆巨額收益將由現有的30支球隊平分，換算下來每隊能「躺著賺」進約5億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這不是是否要擴軍的問題，而是何時開始的問題。」多位NBA高層官員直言，隨著新轉播合約帶來的資金挹注，NBA資產在資本市場的溢價已達到瘋狂程度，20年前山貓隊入股只需3億美元，如今起步價翻了30倍，足見NBA這塊金字招牌的商業價值。

對於西雅圖球迷而言，這更是一場等了18年的救贖，自從2008年超音速隊遷至俄克拉荷馬改名雷霆後，這座擁有深厚籃球底蘊的城市便陷入漫長黑夜，如今，「超音速」有望重返西雅圖，讓當地球迷熱淚盈眶。而拉斯維加斯則憑藉著WNBA王牌隊（Las Vegas Aces）三年三冠的豪門氣勢，證明了「賭城」絕對具備支撐NBA球隊的市場潛力。

當西雅圖與拉斯維加斯兩支新軍投入西區戰局後，NBA的東西部勢力平衡將被打破。為了達成16比16的對稱格局，目前位於西區邊緣的明尼蘇達灰狼或孟菲斯灰熊，極有可能被編入東區。這對於長年在競爭激烈西區打拚的灰狼與灰熊來說，轉戰東區或許是衝擊總冠軍的最佳轉機。

此外，擴軍也意味著「擴軍選秀（Expansion Draft）」的到來，現有30隊只能保護少數核心成員，其餘球員將進入候選池供新隊挑選，這不僅考驗各隊總經理的操盤功力，也可能導致聯盟戰力重新分配。

雖然席爾瓦強調仍需經過審查與最終投票（需23張同意票），但在30位老闆一致支持的情況下，這幾乎已成定局，教練與高層們普遍認為，雖然每隊可能會失去一名輪替球員，但換來的5億美元支票與長期收入增長，應該是能讓大家滿意。