運動雲

>

NBA擴軍計畫將啟動！原30隊能爽領5億美金　灰狼、灰熊有望轉戰東區

▲▼NBA總裁席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA總裁席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA全球版圖即將迎來大地震！NBA今召開理事會，會中全票通過針對聯盟從30隊擴張至32隊的發展計畫展開實質討論，這不僅是自2004年夏洛特山貓（黃蜂前身）加入以來，聯盟暌違22年的首度擴軍，更標誌著「西雅圖」與「拉斯維加斯」這兩座籃球重鎮將正式插旗NBA。

這次擴軍計畫被外界視為「勢在必行」，聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）在聲明中重申，今天的投票反映了董事會對於探索新市場的極大興趣。據悉，每支新球隊的加盟金預計將落在70億至100億美元之間，這筆巨額收益將由現有的30支球隊平分，換算下來每隊能「躺著賺」進約5億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這不是是否要擴軍的問題，而是何時開始的問題。」多位NBA高層官員直言，隨著新轉播合約帶來的資金挹注，NBA資產在資本市場的溢價已達到瘋狂程度，20年前山貓隊入股只需3億美元，如今起步價翻了30倍，足見NBA這塊金字招牌的商業價值。

對於西雅圖球迷而言，這更是一場等了18年的救贖，自從2008年超音速隊遷至俄克拉荷馬改名雷霆後，這座擁有深厚籃球底蘊的城市便陷入漫長黑夜，如今，「超音速」有望重返西雅圖，讓當地球迷熱淚盈眶。而拉斯維加斯則憑藉著WNBA王牌隊（Las Vegas Aces）三年三冠的豪門氣勢，證明了「賭城」絕對具備支撐NBA球隊的市場潛力。

當西雅圖與拉斯維加斯兩支新軍投入西區戰局後，NBA的東西部勢力平衡將被打破。為了達成16比16的對稱格局，目前位於西區邊緣的明尼蘇達灰狼或孟菲斯灰熊，極有可能被編入東區。這對於長年在競爭激烈西區打拚的灰狼與灰熊來說，轉戰東區或許是衝擊總冠軍的最佳轉機。

此外，擴軍也意味著「擴軍選秀（Expansion Draft）」的到來，現有30隊只能保護少數核心成員，其餘球員將進入候選池供新隊挑選，這不僅考驗各隊總經理的操盤功力，也可能導致聯盟戰力重新分配。

雖然席爾瓦強調仍需經過審查與最終投票（需23張同意票），但在30位老闆一致支持的情況下，這幾乎已成定局，教練與高層們普遍認為，雖然每隊可能會失去一名輪替球員，但換來的5億美元支票與長期收入增長，應該是能讓大家滿意。

關鍵字： NBA擴軍西雅圖拉斯維加斯超音速

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

恭喜！鄧愷威確定大聯盟開季　繼張育成後台將再寫新頁

恭喜！鄧愷威確定大聯盟開季　繼張育成後台將再寫新頁

韓籍5女神中文圈粉！朴星垠親曝獨眼龍原因　李雅英當姊姊超暖

韓籍5女神中文圈粉！朴星垠親曝獨眼龍原因　李雅英當姊姊超暖

台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

「我眼裡只有阿勇」李珠珢爆笑模仿李雅英跳舞　自曝弱點台灣蟑螂

「我眼裡只有阿勇」李珠珢爆笑模仿李雅英跳舞　自曝弱點台灣蟑螂

教練親解答！大谷翔平投打誰更強　現階段答案出爐

教練親解答！大谷翔平投打誰更強　現階段答案出爐

道奇開季名單揭曉！山本由伸、大谷翔平領軍 還有新面孔

道奇開季名單揭曉！山本由伸、大谷翔平領軍 還有新面孔

洋基開幕戰7比0完封巨人！ABS首登場、賈吉4K寫紀錄

洋基開幕戰7比0完封巨人！ABS首登場、賈吉4K寫紀錄

賴清德接見樂天桃猿笑稱「心裡不太爽」　仍讚林智平季後賽經典三分砲

賴清德接見樂天桃猿笑稱「心裡不太爽」　仍讚林智平季後賽經典三分砲

兄弟二軍牛棚又崩盤！8比9遭再見安 BCL吞2連敗

兄弟二軍牛棚又崩盤！8比9遭再見安 BCL吞2連敗

布坎南調查進度曝！球團說沒違背　蔡其昌：盡力查明

布坎南調查進度曝！球團說沒違背　蔡其昌：盡力查明

熱門新聞

恭喜！鄧愷威確定大聯盟開季　繼張育成後台將再寫新頁

韓籍5女神中文圈粉！朴星垠親曝獨眼龍原因　李雅英當姊姊超暖

台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

「我眼裡只有阿勇」李珠珢爆笑模仿李雅英跳舞　自曝弱點台灣蟑螂

教練親解答！大谷翔平投打誰更強　現階段答案出爐

道奇開季名單揭曉！山本由伸、大谷翔平領軍 還有新面孔

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威確定大聯盟開季！寫台灣新頁

2朴星垠親曝獨眼龍原因　李雅英當姊姊超暖

3台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

4李珠珢看李雅英眼中只有「阿勇」！

5教練親解答！大谷翔平投打誰更強

最新新聞

1開季前調整！徐若熙二軍輕鬆壓制廣島

2尋找混血戰力掀熱潮　蔡其昌發聲

3被禁賽25場的喬治回歸　砍28分宰公牛

4電競國家盃11月開戰　CTESA成官方夥伴

5威能帝遭總統賴清德點名讚賞

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

【救援畫面】桃機第二航廈驚見孩童掉落防護網

Jennie機場態度又惹議

【發言嘲諷】狠酸川普「自己跟自己談判」　伊朗放話：打到敵人後悔為止

【全捐出去？】嗆「打台灣就捐4億元」 陸41歲補教名師張雪峰猝死！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366