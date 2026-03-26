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ABS系統上路！前大聯盟裁判怒批根本是羞辱：誰喜歡被公開打臉

記者王真魚／綜合報導

大聯盟本季正式導入自動好壞球系統（ABS），並在紐約洋基對舊金山巨人的開幕戰首度於例行賽登場，引發各界關注。不過，曾執法長達24年的前大聯盟裁判賈西亞（Richie Garcia）直言，此舉恐對裁判尊嚴造成衝擊。

大聯盟此次採用的ABS系統，透過12台鷹眼攝影機追蹤球路，讓球隊可針對好壞球判決提出挑戰，提升判決準確性。然而，賈西亞對此表達強烈不滿，認為這樣的制度「讓裁判在數萬名觀眾面前被羞辱」。

「沒有人喜歡在3、4萬人面前被打臉，」賈西亞直言，「這等於是在說，大聯盟不信任裁判的好球帶判斷，反而交給電腦來決定，甚至是那些對棒球一無所知的工程師來測量判決。」

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賈西亞也曾是爭議判決的當事人之一。他在1998年世界大賽首戰未判定教士投手朗斯頓（Mark Langston）對洋基打者馬丁尼茲（Tino Martinez）的一球為好球，下一球隨即被轟出滿貫砲，成為系列賽轉捩點，最終洋基橫掃奪冠。

儘管好壞球判決長年爭議不斷，但數據顯示，大聯盟裁判近年判決準確率已達歷史新高，只是仍無法達到科技系統的「完美標準」。 隨著ABS正式上路，科技與傳統判決之間的拉鋸戰，成為本季大聯盟另一項值得關注的焦點。

▲ 大聯盟本季首度導入ABS自動好壞球系統，透過科技輔助判決，引發裁判角色與權威性的討論。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大聯盟本季首度導入ABS自動好壞球系統，透過科技輔助判決，引發裁判角色與權威性的討論。 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟ABS系統裁判爭議棒球科技開幕戰

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