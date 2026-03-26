蔡其昌暖心點名古久保：沒他就沒冠軍！帶一物安撫獅迷賴總統

▲賴清德總統接見樂天桃猿 ，會長蔡其昌致詞 。（圖／截自總統府官方YT）

記者王真魚／綜合報導

賴清德總統接見去年冠軍隊伍樂天桃猿，中華職棒會長蔡其昌致詞時，除了幽默回應總統身為球迷的心情外，也特別點名前總教練古久保健二，直言桃猿能奪下總冠軍，「沒有他就沒有這座冠軍」。

樂天桃猿在2025年奪冠後不久，於中職頒獎典禮結束突宣布撤換率隊封王的總教練「阿公」古久保健二，當時引發球迷熱議與不解。今年古久保已轉戰味全龍教練團，擔任巡迴統籌教練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌在致詞中主動提及古久保，表示「雖然他已經先離隊，變成樂天的對手，但不管怎麼樣，我相信這個總冠軍如果沒有古久保總教練，也沒有辦法成就這個總冠軍」，公開肯定他的帶隊貢獻，表達感謝與恭喜。

蔡其昌一開場便笑說，總統身為統一獅球迷，看到桃猿奪冠「內心一定有情緒」，還特地準備台灣犬吉祥物「歐告」作為安慰禮，「因為賴總統是狗派，這個歐告我也帶來送給他，希望陪伴著他，等待統一獅到來的那一天。」他也肯定，有一位熱愛棒球的總統，對台灣棒球發展是令人開心的事情

回顧桃猿奪冠歷程，蔡其昌特別提到季後挑戰賽的關鍵時刻，「我以為總統不認識林智平，看來我低估他了。」他指出，林智平的追平3分砲，加上林立後續安打，是桃猿能夠晉級的重要關鍵，「我們是在困難中把這件事情做到了」。

蔡其昌直言，外界並不看好桃猿能從挑戰賽突圍，但球隊展現強大韌性一路逆轉晉級，總冠軍賽面對中信兄弟也克服天候等不利因素，最終奪冠，「這是非常不容易的總冠軍」。

他也強調，冠軍並非單一球員功勞，從總教練曾豪駒到每一位選手、啦啦隊成員，甚至整個團隊，「每一個樂天的一分子都與這座冠軍有關」。

此外，蔡其昌感謝政府對國際賽的支持，無論是世界12強或世界棒球經典賽，都讓中華隊在組訓與後勤上無後顧之憂。他指出，棒球不只是勝負，更是凝聚社會的重要力量，「每一個揮棒、每一個投球，都把國人的心緊緊繫在一起」。

展望未來，他提到中華職棒邁入第37年，期盼持續擴大產業規模，提升營收，讓球員獲得更好待遇，「上億合約一個一個到手」，吸引更多年輕人投入棒球，形成正向循環。

最後，蔡其昌替新球季宣傳，預告開幕戰將於本週末登場，並邀請球迷進場支持。他笑說，希望總統明年心想事成，「岳平總教練有聽到齁？」再度引發全場笑聲。

▲古久保健二率隊拿下總冠軍後卻遭撤換。（圖／記者李毓康攝）