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蔡其昌暖心點名古久保：沒他就沒冠軍！帶一物安撫獅迷賴總統

▲賴清德總統接見樂天桃猿 ，總教練曾豪駒、會長蔡其昌、桃猿葛城崇亞太區總裁致詞 。（圖／截自總統府官方YT）

▲賴清德總統接見樂天桃猿 ，會長蔡其昌致詞 。（圖／截自總統府官方YT）

記者王真魚／綜合報導

賴清德總統接見去年冠軍隊伍樂天桃猿，中華職棒會長蔡其昌致詞時，除了幽默回應總統身為球迷的心情外，也特別點名前總教練古久保健二，直言桃猿能奪下總冠軍，「沒有他就沒有這座冠軍」。

樂天桃猿在2025年奪冠後不久，於中職頒獎典禮結束突宣布撤換率隊封王的總教練「阿公」古久保健二，當時引發球迷熱議與不解。今年古久保已轉戰味全龍教練團，擔任巡迴統籌教練。

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蔡其昌在致詞中主動提及古久保，表示「雖然他已經先離隊，變成樂天的對手，但不管怎麼樣，我相信這個總冠軍如果沒有古久保總教練，也沒有辦法成就這個總冠軍」，公開肯定他的帶隊貢獻，表達感謝與恭喜。

蔡其昌一開場便笑說，總統身為統一獅球迷，看到桃猿奪冠「內心一定有情緒」，還特地準備台灣犬吉祥物「歐告」作為安慰禮，「因為賴總統是狗派，這個歐告我也帶來送給他，希望陪伴著他，等待統一獅到來的那一天。」他也肯定，有一位熱愛棒球的總統，對台灣棒球發展是令人開心的事情

回顧桃猿奪冠歷程，蔡其昌特別提到季後挑戰賽的關鍵時刻，「我以為總統不認識林智平，看來我低估他了。」他指出，林智平的追平3分砲，加上林立後續安打，是桃猿能夠晉級的重要關鍵，「我們是在困難中把這件事情做到了」。

蔡其昌直言，外界並不看好桃猿能從挑戰賽突圍，但球隊展現強大韌性一路逆轉晉級，總冠軍賽面對中信兄弟也克服天候等不利因素，最終奪冠，「這是非常不容易的總冠軍」。

他也強調，冠軍並非單一球員功勞，從總教練曾豪駒到每一位選手、啦啦隊成員，甚至整個團隊，「每一個樂天的一分子都與這座冠軍有關」。

此外，蔡其昌感謝政府對國際賽的支持，無論是世界12強或世界棒球經典賽，都讓中華隊在組訓與後勤上無後顧之憂。他指出，棒球不只是勝負，更是凝聚社會的重要力量，「每一個揮棒、每一個投球，都把國人的心緊緊繫在一起」。

展望未來，他提到中華職棒邁入第37年，期盼持續擴大產業規模，提升營收，讓球員獲得更好待遇，「上億合約一個一個到手」，吸引更多年輕人投入棒球，形成正向循環。

最後，蔡其昌替新球季宣傳，預告開幕戰將於本週末登場，並邀請球迷進場支持。他笑說，希望總統明年心想事成，「岳平總教練有聽到齁？」再度引發全場笑聲。

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿總教練古久保健二與全體隊員在場中瘋狂互噴香檳慶賀拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲古久保健二率隊拿下總冠軍後卻遭撤換。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 樂天桃猿古久保健二中職冠軍賴清德蔡其昌

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