唐西奇轟43分寫紀錄、詹皇準大三元　湖人獵殺爐主溜馬

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人26日作客印第安納，在看板球星唐西奇（Luka Doncic）全場狂飆43分、7助攻、6籃板的「鬼神級」表現下，終場以137比130擊碎溜馬。唐西奇不僅在首節就以單節21分宣示主權，更在此戰一舉刷新多項隊史與聯盟紀錄，帶領湖人在近11場比賽中強勢豪取10勝，展現下剋上的王者霸氣。

湖人前役意外不敵活塞終止9連勝，今日面對東部爐主溜馬，開賽便展現志在必得的決心。唐西奇手感熱燙發燙，首節外線精準導航，單節12投8中、包含3記三分球，以一人之力狂轟21分，率隊拉出45比28的毀滅性攻勢。

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次節湖人持續加壓，一度領先達24分之多，半場打完握有75比59的絕對優勢。雖然末節溜馬發揮韌性，在托平（Obi Toppin）抄截扣籃帶動下，一度在最後28秒追到僅剩6分差，但唐西奇關鍵時刻2罰俱中穩住陣腳，最終湖人有驚無險帶走勝利。

唐西奇此戰上場37分鐘，30投15中砍下43分，不僅是本季第14次至少40（聯盟第一），更創下連續11場比賽突破30分的生涯新紀錄，追平湖人傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）並列隊史第5。此外，這也是唐西奇生涯第32次單節得分突破20分，正式追平哈登（James Harden）並列歷史第3，僅次於柯瑞（Stephen Curry）與科比（Kobe Bryant）。

唐西奇在近11場比賽場均繳出39.5分、8.1籃板、7.3助攻的驚人數據，這不僅是個人巔峰，更刷新了湖人過去20年來單場30+的連續場次紀錄。目前唐西奇生涯累積60次40+，已與里拉德（Damian Lillard）並列現役第5，而在過去三季中，他共拿下30次單場至少40分，高居聯盟第一。

除了唐西奇的紀錄之夜，詹姆斯（LeBron James）也挹注23分、9籃板、9助攻的「準大三元」數據，兒子布朗尼（Bronny James）首節登場拿下4分並貢獻2次抄截，里夫斯（Austin Reaves）則穩健貢獻25分，中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）在內線肆虐拿下21分、10籃板，繳出雙十表現。

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）