洋基開幕戰7比0完封巨人！ABS首登場、賈吉4K寫紀錄

The first ABS challenge in MLB regular season history.



Jose Caballero challenges a strike call and was incorrect.@MLB #OpeningNight is LIVE now on Netflix! pic.twitter.com/vuDjjDH2LQ — Netflix Sports (@netflixsports) March 26, 2026

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟2026年球季於台灣時間26日正式揭開序幕，由紐約洋基作客對上舊金山巨人，在開幕戰中火力全開，單場9安、攻下7分，以7比0完封對手，搶下新球季首勝。

洋基在2局上發動猛攻，1出局後連續上壘形成一、二壘有人，隨後卡巴耶羅（José Caballero）敲出帶有1分打點的安打先馳得點，接著麥馬洪（Ryan McMahon）補上中外野安打，一棒送回2分。攻勢持續延燒，葛里沙姆（Trent Grisham）再掃出右外野三壘安打，一口氣清回2分，洋基單局狂灌5分奠定勝基。

5局上洋基再添保險分，史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出適時安打帶有1分打點，隨後齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）擊出滾地球造成守備失誤再添1分，將比數擴大至7比0。

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投手方面，洋基先發弗里德（Max Fried）展現壓制力，主投6.1局僅被敲2安、送出4次三振且無失分。根據大聯盟數據，洋基隊史開幕戰先發能投滿6局以上且被敲不超過2安的投手，已是自1996年後、相隔30年再度出現。

反觀巨人先發韋伯（Logan Webb）未能壓制洋基火力，被敲9安失7分提前退場，吞下敗投。 值得一提的是，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）此戰手感低迷，前4打席吞下4次三振，全場5打數無安打，未能在開幕戰有所建樹；成為大聯盟史上首位在球季開幕戰吞下4次三振的「衛冕MVP」。

此外，本場比賽也出現歷史性一刻，大聯盟首次在正式比賽中啟用自動好壞球挑戰系統（ABS）。4局時卡巴耶羅針對一記被判好球的球路提出挑戰，最終判決維持原判，象徵新制度正式上路。

▲ 洋基隊長賈吉（Aaron Judge）開幕戰手感低迷，前4打席吞下4次三振 。（圖／達志影像／美聯社））