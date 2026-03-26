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道奇開季名單揭曉！山本由伸、大谷翔平領軍 還有新面孔

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）
▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇於週三正式公布2026年開季26人名單，編制為13名投手、12名野手與「一名獨角獸」大谷翔平，完整戰力正式到位迎接新球季。

投手群方面，多位新面孔入列，其中克萊茵（Will Klein）與亨利奎茲（Edgardo Henriquez）生涯首度進入開季名單，羅布列斯基（Justin Wrobleski）則是第2度入選。三人在近兩季皆有大聯盟經驗，且曾於2025年世界大賽合計投出12局無失分的表現。

羅布列斯基開季預計先在牛棚待命，但仍被視為六人輪值一員；在開季前三週擁有4天休兵情況下，先發輪值負擔相對較輕。牛棚方面則配置史考特（Tanner Scott）、費西亞（Alex Vesia）與崔爾（Jack Dreyer）等左投戰力。

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野手方面，同樣有新人出頭。具備開關打能力的弗里蘭（Alex Freeland）首度入選開季名單，將以二壘輪替角色出賽，並擠下遭下放3A的金慧成。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「他在3A已經沒有需要證明的地方，我們希望給他機會，看看他在大聯盟的表現。」此外，拉辛（Dalton Rushing）同樣生涯首度進入開季名單，以25歲又33天之齡，成為道奇自2007年以來最年輕的開季捕手。

完整名單如下：

投手：卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）、狄亞茲（Edwin Diaz）、崔爾（Jack Dreyer）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、克萊茵（Will Klein）、佐佐木朗希、史考特（Tanner Scott）、斯漢（Emmet Sheehan）、崔南（Blake Treinen）、費西亞（Alex Vesia）、羅布列斯基（Justin Wrobleski）、山本由伸、大谷翔平

捕手：史密斯（Will Smith）、拉辛（Dalton Rushing）

野手：貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）、馬恩西（Max Muncy）、弗里蘭（Alex Freeland）、羅哈斯（Miguel Rojas）、艾斯皮納（Santiago Espinal）、塔克（Kyle Tucker）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、帕赫斯（Andy Pages）、寇爾（Alex Call）

關鍵字： 標籤:道奇大谷翔平2026開季新人投手

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