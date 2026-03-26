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康寧漢61場出賽爭MVP恐夢碎！NBA總裁席爾瓦：總會有人落在線的另一邊

▲底特律活塞隊狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲底特律活塞隊狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA聯盟與球員工會針對「65場規定」的戰火再度引燃，底特律活塞隊狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）因肺塌陷遺憾停留在61場出賽，極可能失去角逐年度MVP與年度最佳陣容（All-NBA）的門檻，引發工會強烈抨擊規則「過於僵化」。然而，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）週三在董事會後明確表態，儘管同情球員處境，但目前仍不打算廢除這項「行之有效」的政策。

這項於2023年集體談判協議引進的規定，初衷是為了遏止巨星氾濫的「負擔管理」。根據條款，球員必須出賽滿65場才能獲得年度個人獎項資格，隨著康寧漢本季打出職業生涯代表作，場均繳出24.5分、9.9次助攻的數據，並率領活塞衝上東部第一，卻因突如其來的肺塌陷傷勢，倒在距離門檻僅差4場的「61場」紀錄前。

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球員工會對此發表措辭嚴厲的聲明，直指康寧漢的案例是對該規則的「有力控訴」，認為這項武斷的門檻正在抹殺優秀球員的努力，工會內部消息指出，他們已著手研擬改革方案，希望納入針對「重大傷病」的豁免條款，並預計在未來幾週內正式向聯盟提案。

康寧漢並非首位受到衝擊的球星，上季印第安納溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）為了維持年度最佳陣容資格，進而換取「新秀最高薪續約」的領航機會，即便大腿後側肌群拉傷仍強行出賽，最終雖驚險入選第三隊，卻也讓輿論質疑規則是否正逼迫球員賭上職業生涯。

對於康寧漢而言，雖然CBA設有例外條件，但由於他未達62場最低基準（需缺陣至5月31日），目前幾乎確定無法獲得豁免。這對於一名正值巔峰、兩度獲選全明星且正角逐MVP的24歲天才後衛來說，無疑是個沉重打擊。

不過對此，NBA總裁席爾瓦卻有不一樣的看法，他在記者會上表示，「我還沒準備好說這條規則完全沒用，它是有效的。當你畫出一條底線時，總會有人落在線的另一邊，我明白總會有新問題出現，但我現在還不打算說，僅僅因為對某位球員可能存在不公平感，就意味著這項規則行不通。」

▲NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）。（圖／達志影像／美聯社）

席爾瓦強調，雖然對康寧漢感到遺憾，但這項規定是聯盟與工會協商後的產物，並非單方面強行實施，「在那個特定案例中，或許會讓人感到不公平，但我們必須記住，當一名球員不再具備資格時，會有另一名球員遞補進入，目前的數據顯示，關於負擔管理的討論已不像以前那麼多，這證明了規則發揮了作用。」

關鍵字： NBA康寧漢65場規定MVP工會

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