賴清德點名陳冠宇大讚滑球　本人震驚：被記住名字很澎湃

▲陳冠宇。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿去年奪下中華職棒總冠軍後，今（26日）前往總統府接受總統賴清德接見；賴清德一開始特別與資深投手陳冠宇互動，盛讚其投球表現，直言自己長期關注他的比賽，甚至在旅日時期就已是球迷。

賴清德致詞時表示，「我很喜歡看他投球，在日本的時候有出賽時，我就會找時間看轉播或重播。」賴清德也特別喜愛陳冠宇的武器球，「他的左投滑球非常有威力，在12強比賽就可以看得出來。」，並藉此機會向其表達敬意，肯定其長期為中華隊的付出。

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對於能受到賴清德的關注，陳冠宇受訪時坦言，既新鮮又緊張；陳冠宇說：「踏入總統府，一開始很新鮮，也希望未來還有機會再來。」

陳冠宇笑說與總統對談時難免緊張，「對看久了，會有點抖」，但也直言能被總統記住名字感到相當意外，「光是被叫出名字，心情上就很澎湃。」

由於上次12強奪冠覲見，自己與好友郭俊麟在日本旅遊，未能參訪，談到踏入總統府的感受，陳冠宇表示，過去看著歷屆冠軍隊在階梯合影，如今換自己站在同一位置，「真的很有感覺。」陳冠宇最後也提到，這是自己職業生涯首座總冠軍，這一刻格外珍貴，「會把這個畫面記很久。」