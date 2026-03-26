▲ 樂天桃猿冠軍受邀進總統府 曾豪駒笑提賴清德獅迷身分：明年再報到。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿去年奪下中華職棒總冠軍後，今（26日）前往總統府接受總統賴清德接見；球隊總教練曾豪駒致詞時表示，能夠進入總統府接受召見是「最高的榮耀」，並笑稱知道賴總統是獅迷，但球隊仍非常珍惜這次機會，也期盼今年球季持續努力，「明年再來跟總統報到」。

曾豪駒表示，近年中職總冠軍球隊都有機會到總統府接受接見，對球隊而言象徵最高榮耀，也逐漸形成良好的傳統；他笑說自己知道賴總統是統一獅球迷，「但我們還是非常珍惜這次機會，希望今年球季繼續努力，明年再來跟總統報到。」

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談到奪冠過程，曾豪駒特別感謝球團長期支持、教練團、球員與幕後行政與後勤團隊的付出；曾豪駒也向球迷致謝，提及「十號隊友」在順境與逆境時都持續給予球隊力量與吶喊，「這座總冠軍是大家共同努力的成果。」

此外，曾豪駒也在致詞中特別感謝前任總教練古久保健二，帶領球隊在去年奪下睽違已久的總冠軍，同時也提到投手黃子鵬近年對球隊的重要貢獻，直言這座冠軍是所有人共同努力留下的回憶。

回顧奪冠之路，曾豪駒最後坦言過程並不容易，「在一片不看好的情況之下，大家凝聚在一起、目標一致，最後才能收下這個甜美的果實。」 展望新球季，他也期許球隊延續團隊戰力與凝聚力，全力朝二連霸目標邁進。