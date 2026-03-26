台灣也有「二刀流」在MLB！　本季轉型專職投手

▲2025年經典賽資格賽中華隊投手林盛恩。（圖／中華職棒提供）

文／中央社

20歲旅美投手林盛恩告別二刀流養成計畫，本季起專任投手；轉型決策過程中，紅人球團安排大聯盟王牌投手葛林出面，扮演心靈導師的角色，傳授經驗，幫助林盛恩更確立方向。

美國職棒辛辛那提紅人隊球員發展總監法瑞爾（Jeremy Farrell）接受中央社訪問，確認林盛恩今年從1A層級出發，揮別上個球季身兼投手與打者的二刀流計畫，朝向先發投手養成。

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法瑞爾向中央社說明球團思路，整個大聯盟真正做到二刀流只有大谷翔平一人，「說明這條路非常困難，盛恩已經全力以赴，不代表失敗或做不到，這是我們綜合考量下做出的決定」。

▲亞錦賽中華隊林盛恩。（圖／中華棒協提供）

林盛恩今年20歲，台東出生、高雄長大，畢業於棒球名校穀保家商，是同世代最具運動天分的球員之一。3年前展開旅美生涯之後，走上一條與眾不同的道路，成為第一個在職業層級二刀流的台灣球員。

紅人球團2023年簽下林盛恩，簽約金是頂級水準的120萬美元，加上獎學金，合約總值近新台幣4000萬元。法瑞爾說，林盛恩入隊時，球探評估他兼具打擊與投球實力，加上其高度意願，球隊前2年支持他走二刀流之路。

法瑞爾是紅人隊決策高層，掌握小聯盟體系200多個球員的升降。他表示，林盛恩這2年歷經傷勢與疲勞，考量二刀流站上大聯盟難度高，球團認為現在是他專注投球的最好時間點，期待他卸下重擔之後的表現。

▲2025年經典賽資格賽中華隊投手林盛恩。（圖／中華職棒提供）

林盛恩去年在新人聯盟兼任投手與打擊。8月升上1A之後，他已專任投手，出賽5場都是先發，投16局有21次三振、僅5次保送。

升1A之前，球團與林盛恩商討轉型，林盛恩仍無法放下二刀流夢想。後來，正好在春訓基地調整的大聯盟王牌投手葛林（Hunter Greene）與林盛恩見面長談，扮演關鍵角色。葛林以過來人身分，分享從二刀流轉向專任投手的心路歷程。

26歲的葛林是身價16億的大聯盟明星投手。紅人隊3年前與他簽下6年合約，總值5300萬美元（約新台幣16億元）。他年輕時就擁有絕佳運動天賦，但進入職業之後，專心朝向投手發展，最快能投出104英里（約167公里）超級火球。

「會不會捨不得，會不會後悔，我自己也想了滿多。」林盛恩接受中央社訪問時，談到這一段放下二刀流夢想的決策過程，最初「心情上很複雜」，後來有機會與葛林長談，瞭解葛林放棄打擊、專攻投手時，有過一樣的掙扎。

林盛恩帶著心中的疑問，向這名大聯盟投手請益：「你以前打擊這麼好，投球也很好，這2個要怎麼選一個？」

林盛恩說，葛林分享在做出選擇之後，確實可以減輕身體負擔，但葛林訓練課表沒有放鬆，維持野手的重訓分量，有空檔的時候也喜歡參加守備練習。

▲林盛恩。（圖／記者王真魚攝）

林盛恩去年投打兩頭燒，「一個人做兩個人工作」，他坦言對身體是一大考驗，時間排得滿滿。林盛恩形容二刀流生活，「你要在球場一直跑來跑去，這邊打擊練習完，你又要去準備練投，每天來來回回」。

二刀流重擔在身，林盛恩不僅喘息時間比別人少，晚上睡覺帶著一身疲勞酸痛，經常很難入睡。

雖然二刀流這一頁暫時翻過，但林盛恩身上帶著獨一無二的經驗往下走，這是他跟葛林的共同話題。林盛恩說，走過二刀流這條路，在面對打者的時候，更能看透打者的心理，在什麼情況下想要打什麼球。

林盛恩坦言，過去2年採用二刀流打法，確實讓自己在小聯盟爬升的進度較別人落後，今年在身體健康的狀態下，從休賽季就以全職投手的備戰，期待本季自1A出發，爭取機會升上2A。

法瑞爾指出，林盛恩卸下二刀流的負荷，正在重新認識自己的身體，他擁有很好的指叉變速球，過去最快球速可到95英里，目前正培養另一種變化球當作第二武器，期待他今年在1A的表現。