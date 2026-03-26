兄弟二軍牛棚又崩盤！8比9遭再見安 BCL吞2連敗

▲黃鈞麟。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟二軍今在美洲棒球冠軍聯賽（BCL）與古巴全國聯賽冠軍「馬坦薩斯鱷魚」（Cocodrilos de Matanzas）交手，上演激烈打擊戰，兄弟前段比賽火力全開一度掌握領先，但中後段牛棚失守，最終以8比9遭到再見安打逆轉吞2連敗，首勝再等等。

兄弟二軍開局攻勢猛烈，首局即串聯安打搶分，黃鈞麟三壘安打開啟攻勢，徐紹予補上二壘打、胡孟智再敲安打，單局攻下3分取得領先優勢。此役打線以黃鈞麟最為亮眼，繳出3安打、2打點；胡孟智同樣貢獻2安、3打點，扮演中心打線要角。

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比賽中段，兄弟持續透過攻勢擴大比分，第7局更靠對方暴投再添分數，一度維持領先局面。不過下半局出現轉折，馬坦薩斯鱷魚展開猛攻，連續安打串聯，加上Remon Tejada兩分砲在內，單局灌進6分完成逆轉。

投手方面，先發游竣宥主投4.1局失2分，表現穩定，但牛棚未能守成，馬奎爾（Angel Macuare）登板1.1局失4分。

9局上兄弟展現韌性，胡孟智高飛犧牲打追回1分，黃鈞麟再補上適時安打追平，但9局下仍遭對手敲出再見安打，最終以1分之差飲恨。