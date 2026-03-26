恭喜！鄧愷威確定大聯盟開季　繼張育成後台將再寫新頁

▲鄧愷威。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟2026年賽季正式點燃戰火，休士頓太空人將於明日迎戰天使展開例行賽首戰。根據太空人隨隊記者施瓦布（Michael Schwab）在社群平台X透露，台灣投手鄧愷威（Kai-Wei Teng）已確定進入球隊開季26人名單，成為繼2023年張育成之後，再度有台灣旅美選手開季大聯盟，寫下重要里程碑。

太空人是在今年1月透過交易自舊金山巨人網羅27歲的鄧愷威。他在2025年大聯盟出賽繳出2勝4敗、防禦率6.37，29.2局投出39次三振。

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鄧愷威轉戰太空人後，備受球團重視，今年獲邀大聯盟春訓，投手教練團特別為他準備一份結合數據與圖表的完整分析簡報，針對其五種球路使用提出優化建議。

過去在小聯盟，鄧愷威以先發為主，近兩年逐步轉往牛棚發展，在巨人期間累積一定後援經驗，成為本季競爭開季名單的重要基礎。

春訓期間，鄧愷威合計登板3場、投5.2局失2分（皆為全壘打），另有4次三振與4次保送。球團安排他嘗試先發角色，觀察拉長局數後的表現。其中，他的sweeper（橫掃滑球）成為教練團關注焦點。總教練艾斯帕達（Joe Espada）指出，這顆球具備製造揮空能力，無論面對左右打者都具壓制效果，「只要能持續製造三振，就會很有價值。」

不過在輪值競爭中，面對布朗（Hunter Brown）、今井達也（Tatsuya Imai）、哈維爾（Cristian Javier）等多名先發人選，球隊預計讓鄧愷威以長中繼為主，也有可能先發、後援兩頭跑。

艾斯帕達先前受訪強調，這類能吃局數的投手在現代棒球中極具重要性，不僅能分擔先發壓力，也能穩定整體投手調度。

對於角色定位，鄧愷威日前受訪表示，自己偏好先發，但同時展現高度配合度，「不管球隊需要我做什麼，我都會全力以赴，最重要的是幫助球隊贏球。」

值得一提的是，鄧愷威入列開季26人名單，成為張育成（2023）之後再有台灣球員於開季大聯盟出發，也是台灣旅美投手睽違7年再度有人進入開季名單。上一位台灣投手開季在大聯盟，要追溯到2019年的陳偉殷。