喊話要創聯盟史無前例「9連勝」　蔣淯安直言夢想家更進步了

▲蔣淯安直言夢想家更進步了。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家25日以96比90在拉鋸激戰中擊敗高雄全家海神，寫下本季聯盟最長「8連勝」，也追平新北國王上賽季所寫下的聯盟最長連勝紀錄。本周5（27日）夢想家將在主場交手國王，球隊當家主控蔣淯安就喊話表示，「接下來就是一步一步來，希望邁向9連勝！」

今日夢想家主場挾著7連勝氣勢，面對聯盟墊底爐主海神，開賽夢想家就打出17比5猛攻，上半場也建立雙位數領先優勢。

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但海神展現強大韌性，末節一度逆轉超前比分，不過夢想家派出雙控衛蔣淯安、林俊吉壓陣，最後關頭鎖住勝利，也幫助球隊寫下8連勝佳績。

全場攻下19分、3籃板、2助攻、1抄截的蔣淯安表示，這場贏得有點波折，拉鋸狀況我們能把分數壓過去，球隊又更進步了！」

談到本周5將面對新北國王，蔣淯安則強調，「接下來就是一步一步來，希望邁向9連勝！」

雖然拿下8連勝，但夢想家總教練簡浩認為，「上半場雖然領先，但打得太單調，沒有打出我們的體系。末節排出雙控衛上去，會比較好執行我們的戰術。」

此戰拿下全隊最高20分外帶3籃板、5助攻的林俊吉賽後說道，「賽季初期，我和小安都互相想幫對方製造機會，但談過之後，決定進攻企圖心要擺在第一位，目前兩個人合作調整的狀況都還不錯。」

▲林俊吉和蔣淯安決勝期雙衛出擊，成為贏球保證。（圖／TPBL提供）