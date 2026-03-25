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謝國城盃／林立外甥林劭四拍子發威　台東扣倒勝率先搶下4強

▲屏東縣靠著暴投跑回再見分。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲屏東縣靠著暴投跑回再見分。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽25日進行勝部冠軍戰，正式產生2張四強門票，由A組臺東縣與B組屏東縣率先晉級；其餘2席資格，將於明日敗部冠軍戰決定。

A組方面，臺東縣火力全開，全場局局有攻勢，並敲出3發全壘打，最終以12比1、4局提前「扣倒」地主臺北市，成為首支晉級四強的隊伍。

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臺東縣開賽由黃于安敲出陽春砲先馳得點，雖然1局下被追平，但2局上展開猛攻，一口氣打了12人次，在胡品浩開局全壘打帶動下，結合5支安打與3次保送灌進7分大局，迅速拉開差距，奠定勝基。

臺東縣總教練方穎豐表示，臺北市投手具備一定水準，變化球與直球搭配出色，因此賽前特別提醒球員在兩好球前積極出棒，「今天球員在兩好球後仍能掌握內角球，持續跟球，讓三壘方向安打增加，也成功把握對方不穩的時機。」

此役關鍵之一是林劭在2局上滿壘、兩出局時敲出清壘長打，一舉拉開比數。他全場2支二壘安打、貢獻4分打點，攻守俱佳。方穎豐透露，林劭為樂天桃猿球星林立的外甥，近年回到臺東加入紅葉國小，具備投打跑守「四拍子」能力，且個性沉穩、訓練態度佳。

林劭同時也是先發投手，主投2局被敲3安打失1分，另送出3次三振無保送。他表示依照教練指示多攻內角，「知道對方打者站得比較裡面。」教練也肯定他球威與大曲球表現，是球隊重要戰力。

B組勝部冠軍戰則上演激烈攻防，屏東縣與臺中市鏖戰至延長賽突破僵局制，最終屏東縣在7局下靠再見暴投跑回致勝分，以4比3險勝，戲劇性搶下四強門票，也締造代表學校大平國小隊史最佳成績，超越去年第5名。

屏東縣在1局下靠黃羿3分砲先取得領先，但4局上因投手連續暴投失分，被臺中市追平，雙方陷入拉鋸。延長賽7局下兩出局、三壘有人時，臺中市投手出現暴投，讓屏東跑回致勝分，終結比賽。

後援2局拿下勝投的陳恩宇賽後激動落淚，他表示是「開心的眼淚」，但坦言壓力不小，「壘上有人時特別緊張，上次投延長賽已經是五年級的時候。」他也提到自己喜歡終結者角色，賽前就已準備好在關鍵時刻登板。

投手教練楊承諺透露，陳恩宇近期狀態起伏，因此特別加練伸卡球，短短兩週就見成效，「今天確實有發揮作用。」他也給予全隊投手群滿分評價，認為多運用變化球成功壓制對手。至於中繼投手因暴投失分，則認為是壓力影響，不會過度責備。

另外，兩場敗部賽事皆提前結束，南投縣以10比0擊敗花蓮縣，桃園市則以11比0「扣倒」彰化縣。兩隊將於明日分別與臺北市、臺中市爭奪最後兩張四強門票。

▲臺東縣林劭投打俱佳，是林立的外甥。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲臺東縣林劭投打俱佳，是林立的外甥。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

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