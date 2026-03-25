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悍將遭兄弟完封無緣7連勝　仍與雄鷹並列熱身賽冠軍

▲勝騎士。（圖／中信兄弟提供）

▲勝騎士。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職25日進行熱身賽最後一天賽事，富邦悍將以0比5不敵中信兄弟，無緣7連勝；台鋼雄鷹則以6比5險勝統一獅。最終由富邦悍將、台鋼雄鷹同以6勝1和3敗並列戰績第一。

富邦悍將此役打線受制於兄弟投手群。先發投手勝騎士投4.2局後退場，呂彥青接手1局，陳琥中繼1局演出三上三下；余謙被敲2安打並投出保送，一度面臨滿壘危機，但隨即以三振與雙殺化解失分。王凱程、江忠城接連登板，皆未失分。

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兄弟在2局上由岳政華、高宇杰接連安打攻下2分先馳得點；4局上王威晨高飛犧牲打再添1分；5局上陳俊秀二壘安打帶動攻勢，先靠雙盜壘追加分數，隨後曾頌恩高飛犧牲打再下一城，將比數擴大至5比0並一路領先至終場。

另一場比賽，台鋼雄鷹與統一獅上演拉鋸戰。4局上台鋼靠著獅隊外野手失誤先馳得點；5局下林子豪開轟扳平。6局上魔鷹轟出個人熱身賽第4轟，以陽春砲助隊再度超前。不過6局下統一獅展開反攻，朱迦恩、潘磊接連敲出二壘安打追平為2比2，接著潘傑楷、林子豪、李丞齡連續安打，一度反超為4比2。

台鋼未放棄，8局上曾昱磬長打帶動攻勢追成1分差，9局上再靠曾昱磬長打建功追平比數，隨後郭永維敲出勝利打點安打，最終以6比5逆轉勝出。

富邦悍將在此戰之前取得6連勝，儘管最終一戰吞敗，仍與台鋼雄鷹並列第一，並完成四連霸；台鋼戰績並列第一，也寫下隊史首見紀錄。

關鍵字： 標籤:富邦悍將中信兄弟台鋼雄鷹統一獅中職熱身賽

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