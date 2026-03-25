快訊／三上悠亞應援加持　蔣淯安率領夢想家追平聯盟最狂8連勝

▲夢想家蔣淯安砍下19分，幫助球隊寫下追平聯盟紀錄的8連勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃25日周3晚間由福爾摩沙夢想家主場交手高雄全家海神，此戰海神只要輸球，就確定本季將提前淘汰，無緣季後賽。至於夢想家則是處於聯盟本季最長7連勝，且此戰還有三上悠亞進行本季倒數第2場主場應援。此戰夢想家靠著蔣淯安、林俊吉攜手出擊，末節甩開海神糾纏以96比90贏球收下本季聯盟最長，也是追平聯盟歷史最高的8連勝。

開局夢想家靠著班提爾、蔣淯安內外聯手，開局就打出17比5猛烈攻勢，所幸海神暫停過後靠著賽克維奇開始拿分，不過夢想家單節三分球9投5中，強勢取得29比16領先。

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次節開打後，海神仍苦苦追趕，雖然艾德快攻雙手爆扣得手，但夢想家仍靠著內線優勢穩住領先，所幸海神此節開始找回節奏，單節攻下28分，不過半場打完夢想家仍以55比44取得雙位數領先。

下半場開打後，夢想家陷入進攻當機，反觀海神靠著本土一哥胡瓏貿領軍，搭配艾德、吳曉謹連續搶分，3節打完海神追到69比70，僅剩1分落後。

▲三上悠亞今晚再度來到夢想家主場應援。（圖／TPBL提供）

末節海神又靠蘇文儒三分冷箭追平比分，隨後胡瓏貿罰球得手，海神本場首度超前比分。但夢想家當家主控蔣淯安三分球破網，讓球隊重新回到領先地位。

但此節剩下8分34秒時，蔣淯安吞下個人第5犯只能暫時退場，時間剩下6分41秒時，夢想家班提爾出現「肘擊」海神余純安狀況，余純安一度暈眩無法站穩倒地，班提爾遭吹違反運動精神犯規，海神趁勢靠著當家射手于煥亞三分球命中，再度要回3分領先。

此時夢想家再度由林俊吉、蔣淯安連續開火，終場前2分55秒再度取得5分領先，海神雖然追到僅兩分差，但終場前1分28秒當家射手于煥亞又因膝蓋傷勢退場，隨後林俊吉兩罰俱中拉開4分領先。

終場前24.7秒，蔣淯安又是切入送出妙傳讓班提爾籃下取分，最終夢想家就以96比90贏球，拿下本季聯盟最長8連勝，至於海神輸球後，則確定這個賽季將無緣季後賽。

夢想家全場以林俊吉拿下20分、3籃板、5助攻，蔣淯安19分、3籃板、2助攻，班提爾則是18分、10籃板。

海神方面則有6人得分上雙，杭特23分、10籃板、8助攻、4抄截，艾德18分、10籃板，胡瓏貿則有12分、6籃板、3助攻。

▲海神輸球距離季後賽已漸行漸遠。（圖／TPBL提供）