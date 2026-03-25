「我眼裡只有阿勇」李珠珢爆笑模仿李雅英跳舞　自曝弱點台灣蟑螂

▲2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-李珠珢。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢今年將把重心放在台灣，除了持續應援外，也計畫嘗試直播與粉絲互動。她以學姊李雅英的直播風格作為參考對象，現場互動笑料不斷，氣氛輕鬆熱絡。

談到直播規劃，李雅英笑說自己的直播「看起來不太成熟」，開玩笑要李珠珢「不要看」，但也認為她個性率真，只要展現真實樣貌就會受到粉絲喜愛。被問到是否看過李雅英直播時，李珠珢當場跳起單曲《哇賽 Wasai》的舞蹈，逗得全場大笑，李雅英也親自示範「正確版」動作，互動相當逗趣。

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▲2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

此外，李雅英在直播中變身「阿勇」的反差形象也成為話題。對此，李珠珢笑說，「我眼中好像只看到『阿勇』而已。」讓李雅英當場回應「不好意思！」兩人一來一往展現好交情。

生活方面，李珠珢透露自己已逐漸適應台灣，「食物開始會吃牛肉麵了」，不過仍有不習慣之處，「蟑螂很大，跟韓國不一樣，台灣比較大。」她也笑說已經找到一家很喜歡的牛肉麵店，未來會帶新加入的朴星垠去品嚐。

▲【2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-朴星垠，南珉貞，李珠珢，李晧禎，李雅英。（圖／記者黃克翔攝）

語言學習上，李珠珢近期積極學習中文，坦言發音不是最大問題，「但聲調很難，會怕講錯變成不同意思。」她稍早在台上也因緊張落淚，顯見對於與台灣粉絲互動相當重視。

至於李雅英今年擔任「國際組長」，被問到是否會指導中文，她則笑說，「我的中文也進步很慢，如果給太大壓力會很緊張，大家輕鬆看待就好。」李珠珢隨即用中文笑喊「謝謝阿勇！」李雅英則打趣反問，「你昨天不是說要叫雅英，怎麼變阿勇？」再度引發現場笑聲。

▲2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-合照。（圖／記者黃克翔攝）