勝負還是應援？韓籍5姝給答案　南珉貞喊要贏：因為我們不一樣了

▲2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-朴星垠，南珉貞，李珠垠，李皓禎，李雅英。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels開季發佈會上，韓籍成員李珠珢、朴星垠、李雅英、南珉貞與李晧禎分享對「勝負與應援」的看法，各自給出不同觀點，也展現新球季滿滿企圖心，其中南珉貞更直言「今年一定要贏」，再度喊出「悍將不一樣了」。

談到應援與勝負的比重，李雅英認為，「應援的過程也很重要，要很享受、很幸福，當然結果也重要，但不要感到後悔。」她強調，在場邊帶動氣氛的同時，也希望留下讓人回味的回憶。

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李晧禎則稍微偏向結果導向，她表示，「勝負比較重要一點點。」她指出，不論籃球或棒球場，球迷與選手都充滿熱情，球員也能感受到這份支持而更加努力，「希望大家都可以有一個滿意的結果，也就是勝利。」

李珠珢則給出更具體比例，她認為應援過程與結果同樣重要，「過程大概占60%，勝負40%。」她也提到，除了當下投入應援，賽後回想那段時光也同樣重要。

南珉貞的態度則明顯轉變，「去年，開心就好，但是今年，我要贏，我們一定要贏！因為我們今年不一樣！」，展現更強烈的求勝決心。

此外，南珉貞也談及母親健康狀況。她去年曾透露母親罹患甲狀腺癌並接受手術，近期仍持續治療。她表示，「最近有比較好，但癌症有點轉移，需要用其他方式治療。」同時也感謝外界一直以來的關心與支持。