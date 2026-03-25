運動雲

>

勝負還是應援？韓籍5姝給答案　南珉貞喊要贏：因為我們不一樣了

▲▼【2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-圤星垠，南珉貞，李珠垠，李皓禎，李雅英。（圖／記者黃克翔攝）

▲2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-朴星垠，南珉貞，李珠垠，李皓禎，李雅英。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels開季發佈會上，韓籍成員李珠珢、朴星垠、李雅英、南珉貞與李晧禎分享對「勝負與應援」的看法，各自給出不同觀點，也展現新球季滿滿企圖心，其中南珉貞更直言「今年一定要贏」，再度喊出「悍將不一樣了」。

談到應援與勝負的比重，李雅英認為，「應援的過程也很重要，要很享受、很幸福，當然結果也重要，但不要感到後悔。」她強調，在場邊帶動氣氛的同時，也希望留下讓人回味的回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李晧禎則稍微偏向結果導向，她表示，「勝負比較重要一點點。」她指出，不論籃球或棒球場，球迷與選手都充滿熱情，球員也能感受到這份支持而更加努力，「希望大家都可以有一個滿意的結果，也就是勝利。」

李珠珢則給出更具體比例，她認為應援過程與結果同樣重要，「過程大概占60%，勝負40%。」她也提到，除了當下投入應援，賽後回想那段時光也同樣重要。

南珉貞的態度則明顯轉變，「去年，開心就好，但是今年，我要贏，我們一定要贏！因為我們今年不一樣！」，展現更強烈的求勝決心。

此外，南珉貞也談及母親健康狀況。她去年曾透露母親罹患甲狀腺癌並接受手術，近期仍持續治療。她表示，「最近有比較好，但癌症有點轉移，需要用其他方式治療。」同時也感謝外界一直以來的關心與支持。

關鍵字： 標籤:富邦悍將啦啦隊FubonAngels南珉貞勝負

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

大谷翔平一秒變臉！冷酷三振楚奧特　網驚：笑容瞬間消失

大谷翔平一秒變臉！冷酷三振楚奧特　網驚：笑容瞬間消失

悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相　5韓籍女神＋新血吸睛

悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相　5韓籍女神＋新血吸睛

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

大谷翔平11K狀態絕佳　捕手史密斯手套有fu：啊，很開心

大谷翔平11K狀態絕佳　捕手史密斯手套有fu：啊，很開心

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

「槍王」失色！近3季合計只打79場　灰熊宣布一哥莫蘭特賽季報銷

「槍王」失色！近3季合計只打79場　灰熊宣布一哥莫蘭特賽季報銷

前味全邱辰重返球場拚找回身手　坦言最大對手還是自己

前味全邱辰重返球場拚找回身手　坦言最大對手還是自己

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

【狗狗也來上課？】大學教室出現邊牧！還跟同學握手超可愛

熱門新聞

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

大谷翔平一秒變臉！冷酷三振楚奧特　網驚：笑容瞬間消失

悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相　5韓籍女神＋新血吸睛

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

大谷翔平11K狀態絕佳　捕手史密斯手套有fu：啊，很開心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1狂失17分被打爆！兄弟BCL首戰慘敗

2大谷殺手微笑秒切換！無情三振楚奧特

3悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相

4李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」

5費爾柴德無緣大聯盟開季！握關鍵條款

最新新聞

1李珠珢看李雅英眼中只有「阿勇」！

2南珉貞喊悍將不一樣了：一定要贏

3自行車AI賦能、淨零碳排創新應用　經濟部自行車產業主題館展出

4金慧成遭道奇下放小聯盟　美媒質疑

5單車變身移動生態數據站　自行車設計比賽「智慧永續」驅動雙軸轉型

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

【蒙面熱舞太撩人】李雅英一摘眼罩秒變陽光笑容！反差萌炸開XD

【汽修廠藏黑幫軍火庫】抄出10把衝鋒槍霰彈槍！ 超派武器排滿桌

【狗狗也來上課？】大學教室出現邊牧！還跟同學握手超可愛

楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦

孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶

圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366