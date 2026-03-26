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MLB開打！各大球星瞄準紀錄　大谷拼史無前例、賈吉挑戰400轟

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）以及多名球星瞄準新賽季大聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年美國職棒大聯盟開打，多位球星將在新賽季挑戰歷史紀錄，根據《MLB.com》整理，包括紐約洋基強打賈吉（Aaron Judge）、紐約大都會球星索托（Juan Soto）以及洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平等人，皆有機會在本季寫下里程碑。

33歲的賈吉本季將挑戰「最少出賽場數400轟」紀錄，目前紀錄由麥奎爾（Mark McGwire）所保持，他在1412場比賽達成400轟，賈吉截至上季已出賽1145場、累積368轟，若延續近3季分別敲出37轟、58轟與53轟的長打火力，有望刷新紀錄。此外，他已握有「最少場數300轟」（955場）的歷史紀錄。

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27歲的索托則將挑戰「最年輕1000次保送」，目前紀錄由當時28歲達成的傳奇球星曼托（Mickey Mantle）所保持，索托至今累積869次保送，且自2021年起已連續5季突破120次保送，若維持穩定選球能力，達標機會極高。

▲▼大都會強打索托擊出本季首轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）新賽季衝擊保送紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平則瞄準史無前例的「300轟+700三振」雙紀錄，MLB史上尚無球員能同時達成此項里程碑，大谷截至上季累積280轟與670次三振，若依照過往節奏推進，本季極有機會完成這項跨領域壯舉。上季他繳出55轟與62次三振，展現投打兩端的全面能力。

▲大谷翔平領軍開幕輪值接近成形。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平持續攻克大聯盟歷史。（圖／達志影像／美聯社）

此外，克里夫蘭守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）有望挑戰300轟、300盜里程碑；多倫多藍鳥王牌薛澤（Max Scherzer）則逼近生涯3500次三振；亞特蘭大勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）則有機會達成200轟、200盜紀錄，皆是本季值得關注的歷史里程碑。

隨著新球季即將開打，多項紀錄也進入倒數階段，各大球星能否順利達標，勢必成為本季觀戰焦點之一。

關鍵字： MLB大谷翔平索托賈吉阿庫尼亞薛澤拉米瑞茲

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