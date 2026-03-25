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金慧成遭道奇下放小聯盟　美媒：當初應該加盟其他球隊

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇韓籍工具人金慧成開季前遭下放小聯盟，引發各界關注，原被視為開幕二壘先發熱門人選的他，如今以不利局面展開新球季，美媒《Newsweek》直言，當初選擇加盟道奇的決定，恐怕並非最佳選項。

道奇於台灣時間23日做出人事調整，將金慧成下放至小聯盟，他於2024年休賽季透過入札制度以3年1250萬美元加盟道奇，原本被看好能在新球季競爭固定先發位置，但最終未能擠進開季名單。

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根據報導指出，金慧成當時其實也收到其他球隊更具吸引力的條件，但他選擇優先考量與大谷翔平同隊效力的機會，最終加盟道奇，不過在競爭激烈的陣容環境下，出賽機會相對受限，也讓外界重新檢視其當初決定。

《Newsweek》分析指出，道奇以相對低成本簽下金慧成本身並無問題，但若在其他球隊，他「很可能會獲得更優先的出賽機會」。

報導直言，「儘管他在道奇首年就拿到世界大賽冠軍戒指，但坦白說，對他而言，與其他球隊簽約可能會更好。」

並進一步指出，雖然無法全面掌握當時所有報價內容，因此不宜完全否定其選擇，但若金慧成當初是「押注自己」，那麼目前看來，「這個賭注已經出現反效果」。

報導也強調，金慧成具備一定天賦，但在大聯盟層級成長的前提，是必須獲得穩定出賽機會，而這點正是他目前所欠缺的。隨著新球季即將展開，金慧成如何在小聯盟重新證明自己、爭取重返大聯盟舞台，將成為後續觀察焦點。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇金慧成

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