韓籍5女神中文圈粉！朴星垠親曝獨眼龍原因　李雅英當姊姊超暖

▲2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-朴星垠，南珉貞，李珠垠，李皓禎，李雅英。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels開季發佈會星光熠熠，韓籍成員輪番用中文向球迷問候，氣氛熱絡。其中李晧禎、南珉貞、李雅英、朴星垠與李珠珢依序發言，展現對新球季的期待，也拉近與台灣球迷的距離。

李晧禎重返團隊直呼緊張，她一開口自我介紹「我25+3歲」引來全場笑聲。她表示，準備新球季時看到熟悉的應援動作相當感動，「真的回來了」，也感謝粉絲等待與球團再次給予機會，「我們球場見。」

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南珉貞則先用台語自我介紹「我是台南小妹珉貞」，隨後轉回中文分享來台第3年的心情。她笑說自己已是「前輩」，雖然粉絲有可能少了新鮮感，但更重視與球迷如家人般的安心感，「到球場找我小南，用笑容打招呼就很夠了。」她也期待新球季能認識更多球迷，創造更多美好回憶，並喊話「相信球隊不一樣了，富邦悍將總冠軍。」

李雅英同樣邁入第3年，她感謝一路以來獲得的每個機會，強調會不忘初衷持續努力，「2026年我們一起加油，創下『哇賽』的賽季。」至於今年擔任「國際組長」的新角色，她透露將帶領5位韓籍成員適應台灣環境，「我要當有趣的姊姊，也會讓自己更成熟。」被問到是否有調皮的妹妹時，她笑說大家各有魅力，「都很可愛」，隨後補充笑稱「還是有李晧禎」，引發全場笑聲。李晧禎則回應，「我很聽雅英姊姊的話。」

新加入的朴星垠也用中文向球迷問好，「今年一起拿冠軍，謝謝大家，加油！」她表示，過去曾在起亞虎交流賽感受到Fubon Angels的熱情氛圍，如今正式加入相當期待，會努力呈現最好的表演。至於因右眼長針眼戴眼罩出席發布會，她也透露目前已逐漸好轉，請粉絲別擔心。

南珉貞過去因暖心幫忙小球迷找爸爸在網路上引發討論，她笑著回應，「歡迎富邦悍將家人，爸爸、媽媽、小朋友都一起來。」至於一口流利台語是否來自「緋聞男友」崔維斯，她澄清是向粉絲「南朋友」學習而來，現場氣氛輕鬆逗趣。

壓軸登場的李珠珢則因情緒激動一度落淚，在隊友鼓勵下平復心情後，用中文向球迷告白，「再次見到你們很開心，希望大家多多期待新賽季，謝謝你們來看我，我愛你們。」她的真情流露也成為全場最動人的一刻。

▲2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-朴星垠，南珉貞，李珠垠，李皓禎，李雅英。（圖／記者黃克翔攝）