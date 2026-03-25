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李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

▲▼【2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-李珠垠。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼【2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-李珠垠。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼【2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-李珠垠。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將啦啦隊開季發佈會上，韓籍成員紛紛以中文向球迷問候，其中李珠珢壓軸登場更成為全場焦點。她一上台因情緒湧上、緊張落淚，在隊友暖心鼓勵下才逐漸平復心情，並用中文向粉絲表達思念，「再次見到你們，很開心跟大家一起度過新賽季，希望大家多多期待，謝謝你們來看我，我愛你們。」

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談到當下落淚原因，李珠珢受訪時坦言，「沒關係了。」她解釋自己其實不太容易緊張，但因為太久沒有見到大家，一上台手不停發抖，情緒也跟著湧現。她也分享，這段時間主要以休息為主，「有充足休息」，接下來則將與「姊姊」們一起準備中場表演，「每天都會很累，但我們會加油的。」

此外，談到與朴星垠再度同隊，李珠珢也露出笑容表示，「一開始當啦啦隊的時候，星垠姊姊就在旁邊，沒想到來到台灣也能一起。」兩人緣分延續，也成為本季亮點之一。她也提到，「今年在台灣應援場次比去年多，希望能有機會有更多交流，嘗試其他領域的活動。以粉絲為主，想試試看直播。」

今年李珠珢確定不再兼任韓國職棒LG雙子啦啦隊，將把重心放在台灣，停留時間也更長。富邦悍將育樂總經理陳昭如表示，李珠珢今年將有更多在台發展機會，「珠珠會多在台灣嘗試不同活動，韓國應援場次會減少，包含廣告、代言、店長及演藝等多方面發展。」她也透露，李珠珢去年約出席20場活動，今年場次預計將再增加，曝光度持續提升。

▲▼【2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-圤星垠，南珉貞，李珠垠，李皓禎，李雅英。（圖／記者黃克翔攝）

▲【2026 Fubon Angels 開季媒體發佈會-圤星垠，南珉貞，李珠垠，李皓禎，李雅英。（圖／記者黃克翔攝）

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