悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相　5韓籍女神＋新血吸睛

▲富邦悍將啦啦隊新成員合影。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將啦啦隊25日舉辦開季媒體發佈會，全新制服亮相，韓籍成員李珠珢、朴星垠、李雅英、南珉貞、李晧禎相當吸睛，以及新成員5人，大隊長潔米公布。

李珠珢日前確定退出韓國職棒KBO LG雙子啦啦隊，全力留在台灣應援，消息一出讓粉絲振奮，她坦言自己「需要一段時間休息與調整。」朴星垠先前曾參與交流賽，今年加盟Fubon Angels；李雅英與南珉貞來台邁入第3年，李晧禎則重返團隊，5位韓籍成員盼能綻放新魅力。

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發布會上共有27位正式成員與2位Mini成員，包括珈嘉、陳愉、禾羽、奶昔、朴星垠、Laynee、潔潔、呱呱、丹丹、潔米、鄔語葶、秀秀子、安娜、卡洛琳、李雅英、李珠珢、慈妹、李晧禎、大頭、Jessy、小芊、雅惟、維心、貝兒、栗子、沁沁、南珉貞、檸檬。新成員李晧禎、貝兒、小芊、呱呱、Laynee披上新背號應援服亮相。

富邦育樂總經理陳昭如表示，「看到她們對年度視覺這麼興奮，很期待今年揭曉的這一刻。今年悍將『Blue Power』在教練團改變之外，FA戰力全面提升，真的不一樣了。請球迷多多期待，FA是最具話題、最有流量的啦啦隊，我以她們和應援團為榮。我們有27本柱，每一位都是重要成員。今年應援舞台試辦移至外野，內野也全面加長。有時候假日來球場，喜歡的成員剛好不在，今年APP會提供班表，每天都會有韓籍成員與悍將女孩一起應援。」

富邦悍將啦啦隊全新戰袍閃耀亮相！這套服裝以悍將經典藍白配色為基調，巧妙融合運動活力與舞台的華麗質感。最吸睛的莫過於短版不對稱上衣：右側為星空亮片深藍，左側則以純白底色搭配金色排扣，展現宛如儀隊般的帥氣俐落。下身的百褶短裙也呼應拼接風格，深藍腰帶點綴閃亮布料、金扣與雙層金色滾邊，讓女孩們成為球場燈光下最耀眼的焦點！

▲▼富邦悍將啦啦隊李皓禎、朴星垠。（圖／記者楊舒帆攝）