運動雲

>

悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相　5韓籍女神＋新血吸睛

▲富邦悍將啦啦隊李皓禎、新成員合影。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將啦啦隊新成員合影。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將啦啦隊25日舉辦開季媒體發佈會，全新制服亮相，韓籍成員李珠珢、朴星垠、李雅英、南珉貞、李晧禎相當吸睛，以及新成員5人，大隊長潔米公布。

李珠珢日前確定退出韓國職棒KBO LG雙子啦啦隊，全力留在台灣應援，消息一出讓粉絲振奮，她坦言自己「需要一段時間休息與調整。」朴星垠先前曾參與交流賽，今年加盟Fubon Angels；李雅英與南珉貞來台邁入第3年，李晧禎則重返團隊，5位韓籍成員盼能綻放新魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

發布會上共有27位正式成員與2位Mini成員，包括珈嘉、陳愉、禾羽、奶昔、朴星垠、Laynee、潔潔、呱呱、丹丹、潔米、鄔語葶、秀秀子、安娜、卡洛琳、李雅英、李珠珢、慈妹、李晧禎、大頭、Jessy、小芊、雅惟、維心、貝兒、栗子、沁沁、南珉貞、檸檬。新成員李晧禎、貝兒、小芊、呱呱、Laynee披上新背號應援服亮相。

富邦育樂總經理陳昭如表示，「看到她們對年度視覺這麼興奮，很期待今年揭曉的這一刻。今年悍將『Blue Power』在教練團改變之外，FA戰力全面提升，真的不一樣了。請球迷多多期待，FA是最具話題、最有流量的啦啦隊，我以她們和應援團為榮。我們有27本柱，每一位都是重要成員。今年應援舞台試辦移至外野，內野也全面加長。有時候假日來球場，喜歡的成員剛好不在，今年APP會提供班表，每天都會有韓籍成員與悍將女孩一起應援。」

富邦悍將啦啦隊全新戰袍閃耀亮相！這套服裝以悍將經典藍白配色為基調，巧妙融合運動活力與舞台的華麗質感。最吸睛的莫過於短版不對稱上衣：右側為星空亮片深藍，左側則以純白底色搭配金色排扣，展現宛如儀隊般的帥氣俐落。下身的百褶短裙也呼應拼接風格，深藍腰帶點綴閃亮布料、金扣與雙層金色滾邊，讓女孩們成為球場燈光下最耀眼的焦點！

▲富邦悍將啦啦隊李皓禎、新成員合影。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼富邦悍將啦啦隊李皓禎、朴星垠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲李皓禎回歸富邦悍將啦啦隊。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 富邦悍將啦啦隊韓籍成員新制服棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

大谷翔平一秒變臉！冷酷三振楚奧特　網驚：笑容瞬間消失

大谷翔平一秒變臉！冷酷三振楚奧特　網驚：笑容瞬間消失

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相　5韓籍女神＋新血吸睛

悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相　5韓籍女神＋新血吸睛

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

大谷翔平11K狀態絕佳　捕手史密斯手套有fu：啊，很開心

大谷翔平11K狀態絕佳　捕手史密斯手套有fu：啊，很開心

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

前味全邱辰重返球場拚找回身手　坦言最大對手還是自己

前味全邱辰重返球場拚找回身手　坦言最大對手還是自己

「槍王」失色！近3季合計只打79場　灰熊宣布一哥莫蘭特賽季報銷

「槍王」失色！近3季合計只打79場　灰熊宣布一哥莫蘭特賽季報銷

周杰倫大戰吸血鬼！　〈太陽之子〉MV終於上線了

熱門新聞

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

大谷翔平一秒變臉！冷酷三振楚奧特　網驚：笑容瞬間消失

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相　5韓籍女神＋新血吸睛

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

讀者回應

﻿

熱門新聞

1狂失17分被打爆！兄弟BCL首戰慘敗

2大谷殺手微笑秒切換！無情三振楚奧特

3大谷5局未滿狂飆11K、最速159公里！

4費爾柴德無緣大聯盟開季！握關鍵條款

5悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相

最新新聞

1悍將不一樣了！Fubon Angels新戰袍亮相

2金倒永被點名韓職MVP候選！但有隱憂

3大谷MVP賠率壓倒領先　美媒：有隱憂

4紅眼蜘蛛人　米歇爾砍42分率隊4連勝

5大谷對天使上演三振秀　教頭趣回

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

【蒙面熱舞太撩人】李雅英一摘眼罩秒變陽光笑容！反差萌炸開XD

【汽修廠藏黑幫軍火庫】抄出10把衝鋒槍霰彈槍！ 超派武器排滿桌

【狗狗也來上課？】大學教室出現邊牧！還跟同學握手超可愛

圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！

【飛彈式炸吊車行】男酒駕自撞身亡！ 車爛輪胎噴飛

孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366