金倒永被點名韓職MVP候選！但有隱憂　文保景、安賢民是大變數

▲金倒永。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒新賽季尚未開打，MVP競爭已提前升溫，韓國多位球評一致點名，起亞虎強打金倒永只要保持健康，將是新賽季最有力的MVP候選人，不過在傷勢隱憂之下，LG雙子文保景、KT巫師安賢民被視為最具威脅的挑戰者。

23歲的金倒永上季雖因腿後肌傷勢三度受挫，但整體能力仍獲高度肯定，SPOTV球評崔俊錫特別點出，金倒永在WBC繳出精彩表現，「無論揮棒速度、力量、對球掌握度，甚至關鍵時刻的解決能力，都非常驚人。」

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MBC Sports+球評鄭珉哲同樣看好金倒永，認為即便曾有傷停影響，但「若放在同一標準比較，他的運動能力是壓倒性的」。

而另一位球評金善宇更直言，「光是金倒永的存在，就足以改變球隊。」認為他有能力帶領起亞虎重返5強競爭行列。

回顧2024年賽季，金倒永以38轟、40盜奪下生涯首座MVP，WAR高達8.78，屬於能直接影響球隊排名的頂級數據，對比去年起亞虎與晉級5強的NC恐龍僅7場勝差，金倒永的健康與否，確實可能成為左右戰局的關鍵因素。

不過最大變數仍在於健康狀況，腿後肌傷勢向來具有高復發風險，金倒永能否維持過往爆發性的跑壘與出賽穩定性，將直接影響其MVP競爭力。

在競爭者方面，LG雙子文保景與KT巫師安賢民兩名強打被普遍看好，鄭珉哲表示，若非金倒永，將特別關注這兩人表現。

▲文保景。（圖／記者林敬旻攝）

▲安賢民。（圖／截自mlb.korea）

SBS Sports球評李順哲則指出，「若單看WBC會選文保景，但放回例行賽，則是金倒永與安賢民之爭，關鍵在於誰能打完整季。」整體而言，專家普遍認為本季MVP很可能從三人之中產生。

值得注意的是，韓職本土投手在MVP競爭中相對弱勢，KBS N球評趙成煥雖點名斗山熊火球男郭彬具備潛力，但整體來看，聯盟近年由外籍洋投主導，本土投手較難在數據上取得優勢，鄭珉哲也坦言，「本土投手要拿MVP相當困難」，自2017年梁玹種後，至今尚未再有本土投手獲此殊榮。

綜合各方觀點，金倒永仍是最被看好的MVP人選，但前提是能維持健康狀態，一旦出現傷勢變數，文保景與安賢民將有機會趁勢而起，使本季韓職MVP競爭充滿變數與看點。