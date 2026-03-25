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大谷翔平MVP賠率壓倒性領先　美媒：自邦茲以來最穩但「有隱憂」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美媒《紐約郵報》於台灣時間25日撰文分析2026年國聯MVP競爭態勢，直指洛杉磯道奇球星大谷翔平以壓倒性賠率成為最大熱門，甚至形容其優勢堪比傳奇強打邦茲（Barry Bonds）巔峰時期的「鐵板」等級，不過報導同時點名紐約大都會強打索托（Juan Soto），認為在特定條件下仍有機會撼動大谷地位。

根據多家美國主流運彩數據，目前大谷的MVP賠率約為1.69倍，呈現明顯領先，《紐約郵報》指出，這種幾乎一面倒的賠率在各大運動中都相當罕見，「每當『大谷王』踏上球場，他就彷彿坐上王座」，並強調其能同時兼顧投打兩端的全能性，是外界一致看好的關鍵原因。

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報導進一步分析，大谷若要錯失MVP，幾乎只剩兩種可能情境，投手表現大幅下滑，或是遭遇傷勢長期缺陣，特別是在162場例行賽的高強度賽程下，二刀流負荷仍存在不確定性，《紐約郵報》直言，「健康風險實在太高」，成為大谷本季最大變數。

另一方面，索托則被視為最具威脅的挑戰者，上季他繳出43轟、38盜的全能數據，距離「40轟40盜」僅一步之遙，長打與機動性兼具。

▲大都會重砲索托（Juan Soto）今天對勇士單場雙響砲寫下隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

同時索托近年出賽穩定，多次單季出賽超過150場，耐戰度獲得高度評價，報導指出，在多數運彩給出約8倍賠率的情況下，部分平台甚至開到10倍，「在這樣的條件下，索托反而是值得下注的選項。」

值得一提的是，MLB歷史長達150餘年，達成「40轟40盜」的球員僅6人，而大谷更在2024年締造史無前例的「50轟50盜」紀錄，並在未登板投球的情況下，仍以壓倒性表現拿下全票MVP，完成連兩年、個人生涯第3座殊榮。

整體而言，《紐約郵報》認為，大谷翔平依舊是國聯MVP最無懸念的人選，但在漫長賽季與二刀流負荷下，健康將成為左右最終結果的關鍵變數，而索托則是在這一前提下，最有機會突圍的挑戰者。

關鍵字： MLB大谷翔平索托邦茲

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