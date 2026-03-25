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「紅眼」蜘蛛人爆砍42分！　米歇爾飆分秀率騎士4連勝

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士王牌球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）近日遭遇眼傷，在眼睛明顯佈滿血絲情況下，25日主場對上奧蘭多魔術依舊奮力出擊，全場米歇爾狂轟42分，加上「大鬍子」哈登（James Harden）無解單打也攻下26分，攜手幫助騎士以136比131甩開魔術糾纏，喜迎近期4連勝。

騎士一哥米歇爾日前在訓練時，不慎遭遇眼部傷勢，左眼明顯紅腫佈滿血絲，他甚至透露一度左眼無法看見東西，狀況十分嚴重。

但今日主場迎戰魔術，「蜘蛛人」依舊火力全開，絲毫未受眼傷影響，全場22投14中，狂砍42分、2籃板、3助攻，還在終場前13.7秒投進關鍵致勝拋投，加上哈登全場也貢獻26分、3籃板、7助攻，雙星領軍贏球收下4連勝。

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最後關頭惜敗的魔術方面，全場共6人得分達雙位數攻勢平均，一哥班凱羅（Paolo Banchero）全場轟下36分、6籃板、5助攻，表現仍十分出色。

騎士贏球後也拉出4連勝，近10戰拿下7勝，不過由於紐約尼克近期也狂取7連勝，因此目前騎士雖然穩居東區第4位，但與排名第3位的尼克仍有2.5場勝差。

▲「蜘蛛人」米歇爾帶著眼傷狂砍42分，率領騎士4連勝。（圖／路透）

▲「蜘蛛人」米歇爾帶著眼傷狂砍42分，率領騎士4連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA米歇爾騎士蜘蛛人魔術班凱羅哈登

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