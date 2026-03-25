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大谷對前東家上演三振秀　天使教頭趣回：今天是翔平所以不愉快

▲大谷翔平、鈴木清。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、鈴木清。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平於台灣時間25日熱身賽最終登板，以「第一棒、投手」身份二刀流出賽，主投4局飆出11次三振，儘管球隊最終0比3不敵洛杉磯天使，但其內容仍讓對手總教練鈴木清直言，「今天是翔平，所以並不是愉快的一天。」

大谷此役開局即展現強勢球威，首局順利壓制打線，第2、3局更一口氣連續三振6名打者，第4局雖有投出保送，但隨後再度連續三振3人，最終他主投4局，被敲4安打失3分，送出11次三振，在12個出局數中有11個來自三振，壓制力十足。

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打擊方面，大谷2打數1安打，熱身賽打擊率提升至0.308，持續維持穩定輸出，此役也是他穩定朝向例行賽二刀流回歸的重要一步，目前無論投打表現皆具備實戰強度。

天使則在第5局把握機會，面對大谷敲出3支連續安打攻下3分奠定勝基，雖全場遭三振18次，但牛棚接力守成，完成完封勝。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平面對天使單場狂飆11K。（圖／達志影像／美聯社）

天使總教練鈴木賽後評價大谷，逗趣說出一段意味深長的話，「今天是翔平，所以並不是愉快的一天。」

鈴木接著表示，「翔平本來就是一位能大量三振打者的投手，但我們的投手成功掌控比賽，打者也找到得分的方法，最終拿下勝利。」

他最後說，「正式賽季就要開始了，就像我球員時期一樣，有好有壞，但那些都不重要，現在就是要往前衝。」

關鍵字： MLB洛杉磯天使鈴木清大谷翔平洛杉磯道奇

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