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黃蜂「三分雨」！單場轟26顆三分球平隊史紀錄　44分大勝痛宰國王

記者杜奕君／綜合報導

近期打出火燙表現，持續朝東區季後賽目標叩關的夏洛特黃蜂，25日主場迎戰本季早早「擺爛」的沙加緬度國王，黃蜂團隊外線火力大爆發，全隊一共投進追平隊史單場最高的「26顆三分球」，最終以134比90痛宰國王，除了拿下4連勝，也是球隊近10戰內第7勝，持續朝東區前6名目標邁進。

國王此戰共10人列入傷兵名單，全場僅有8名可用之兵，反觀地主黃蜂近期則是氣勢強大，此戰團隊更是外線手感爆發，全隊共有8人投進三分球，全場三分球55投26中，也讓比分早早拉開，最終黃蜂就以44分之差擊潰國王。

事實上，黃蜂此戰原本有機會改寫隊史單場團隊三分球進球數新高，不過新秀長人卡爾克布雷納（Ryan Kalkbrenner）終場前47.9秒三分球出手未能命中，讓球隊最終僅以平隊史紀錄收場。

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黃蜂全場5人得分上雙，以懷特（Coby White）替補砍下27分，包含三分球8投6中最佳，王牌控衛「球3弟」博爾（LaMelo Ball）拿到20分、6籃板、8助攻、2抄截，三分球也有13投6中表現。

慘敗的國王方面，此戰3人得分達雙位數，以普勞登（Daeqwon Plowden）22分最高。

黃蜂贏球後收下近期4連勝，目前38勝34敗雖然僅排在東區第9位，但和第8名的奧蘭多魔術沒有勝差，距離東區第5名的多倫多暴龍也只有2.5場勝差，若能延續這股連勝氣勢，要衝進東區前6名的季後賽保障席次，仍是大有可為。

▲黃蜂單場投進26顆三分球，追平隊史紀錄並痛宰國王。（圖／路透）

▲黃蜂單場投進26顆三分球，追平隊史紀錄並痛宰國王。（圖／路透）

關鍵字： NBA黃蜂三分球博爾懷特國王

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