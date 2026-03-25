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道奇羅布雷斯基4局「完全救援」　羅伯斯：他能勝任任何角色

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）於台灣時間25日熱身賽對戰天使登板救援，繳出4局無安打、無失分、送出5次三振的「完全救援」內容，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言「明顯可以感受到他的自信」，並看好其在新球季能勝任多元角色。

羅布雷斯基此役於第6局登板接替，當時球隊以0比3落後，他上場後迅速進入狀況，先在該局讓對手三上三下，第7局同樣未讓對手上壘，第8局更火力全開，連續三振3名打者，第9局再度三上三下，最終完成4局未被上壘的完美內容，絲毫不讓先發登板飆出11K的大谷翔平專美於前。

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賽後羅伯斯表示，「我認為他對現在的狀態非常有手感，明顯充滿自信。」並進一步指出，「對於我們需要他完成的任務，他已經準備好能勝任任何角色。」

談到這位25歲左投的成長，羅伯斯也給予高度肯定，「他度過了一個非常出色的春訓，而且擁有強烈的自信，看到這點真的很好。」

另一方面，美媒《The Athletic》記者伍（Katie Woo）也在社群平台發文指出，羅布雷斯基開季初期預計將以「Piggyback」形式出賽，擔任接替先發的長中繼角色，但仍有機會在賽季中獲得數場以上的先發機會。

儘管未能擠進開季輪值，但在先發投手提前退場的情況下，羅布雷斯基有望成為球隊重要的長局數支援戰力。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇羅伯斯羅布雷斯基

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