大谷翔平11K狀態絕佳　捕手史密斯手套有fu：啊，很開心

▲史密斯（Will Smith）、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平於台灣時間25日熱身賽最終登板，繳出4局飆11次三振的壓制內容，此役與其搭檔的捕手史密斯（Will Smith）賽後受訪時直言「狀態很好」，並笑稱，「啊，很開心。」對大谷的表現給予高度肯定。

大谷此戰以「第一棒、投手」身分上場，開局即火力全開，首局連續三振尼托（Zach Neto）與楚奧特（Mike Trout），展現壓制力，第2局雖面臨無人出局一、二壘有人危機，但隨即連飆3次三振化解，並在第3局再度三振楚奧特，期間累計達成6者連續三振，完全掌控場上節奏。

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此役大谷最快球速達158.5公里，最終主投4局被敲4安打失3分，送出11次三振，儘管第5局開局遭遇連續安打失分並提前退場，但整體內容仍展現強大壓制力，也為開季前調整寫下重要一役。

▲大谷翔平三振連發單場11K。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，若加上前一戰大谷對巨人繳出的無失分內容，本次熱身賽合計投8.1局，防禦率3.24，調整狀況穩定。

賽後史密斯接受地方電視台《SportsNet LA》訪問時表示，「看起來狀態很好，大概4局就拿下11次三振吧。」

他也從接球角度給出評價，「實際接他的球，我也是這麼覺得，狀態很好。」當被問到與大谷搭檔是否享受時，史密斯笑著回應，「啊，很開心，因為今天他拿下很多三振，我覺得真的很不錯。」