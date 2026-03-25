大谷翔平11K三振秀　羅伯斯「I love it」力讚曲球與40公里速差

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平於台灣時間25日迎來熱身賽最終登板，雖主投4局失3分，但全場狂飆11次三振，開季前狀態已調整至高檔，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）更以一句「I love it」盛讚關鍵武器曲球，並高度肯定其約40公里的速差運用。

此役大谷開局即展現壓制力，首局送出2次三振完成三上三下，第2局雖一度因安打與保送形成得點圈有人危機，但隨後迅速回穩，先以曲球三振阿德爾（Jo Adell），再用時速158.5公里速球解決洛（Josh Lowe ），最後再以曲球讓達諾德（Travis d’Arnaud）揮空，連續3次三振化解危機。

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第3局更延續氣勢，再送3次三振，該局段起累積6者連續三振，完全主導比賽節奏。

Shohei -- the pitcher -- looks ready to go!



11 strikeouts in 4+ innings for Ohtani ???? pic.twitter.com/YocDJMLKgy — MLB (@MLB) March 25, 2026

儘管第5局遭遇亂流，被敲出3支連續安打失分並提前退場，但整體內容仍獲得高度評價。大谷全場86球中，動用速球、橫掃球、伸卡球與指叉球多樣搭配，使對手難以鎖定球路，其中曲球更成為此役關鍵。

根據數據，大谷本場共投出17顆曲球，占比達19.8%，相較上季僅8.8%明顯提升，且11次三振中有3次來自曲球，面對媒體提問，羅伯斯直言，「I love it。」

羅伯斯進一步指出，大谷的曲球能有效破壞打者節奏，「他能讓打者的時機延後，球速差與落差都能成為武器，今天他對這顆球非常有自信地在使用。」

此役大谷最快球速達158.5公里，而最慢的曲球僅約118公里，兩者形成近40公里的巨大速差，也成為壓制打者的重要關鍵，羅伯斯表示，「在這樣的節奏下整體效率也隨之提升，我認為這是一場很好的先發，他已經準備好了。」