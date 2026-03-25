「槍王」失色！近3季合計只打79場　灰熊宣布一哥莫蘭特賽季報銷

▲灰熊宣布王牌球星莫蘭特因傷賽季再度提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

曼菲斯灰熊王牌球星莫蘭特（Ja Morant），近幾季由於場外「亮槍」脫序行徑，加上反覆傷勢，甚至與球團管理曾出現摩擦，導致個人聲勢大幅滑落，甚至連續3季都面臨大量缺賽狀況。25日灰熊球團正式宣布，莫蘭特因為手肘傷勢未癒，確定本賽季將提前「關機」報銷。本季莫蘭特僅出賽20場，加上過去兩季分別出賽9場、50場，合計3季僅打79場比賽。

灰熊王牌一哥莫蘭特在本賽季受到左肘尺側副韌帶扭傷，自1月底開始就高掛免戰牌至今，而灰熊球團在幾乎確定無季後賽可打情況下，也選擇讓這位球隊一哥提前「關機」，養傷備戰下個賽季。

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灰熊球團今日發出聲明表示，莫蘭特由於手肘傷勢未癒，醫生建議進行PRP自體血小板注射治療，希望幫助韌帶傷勢癒合，因此決定讓莫蘭特提前結束本賽季，下個賽季將可健康滿血回歸。

不過對於灰熊來說，莫蘭特近年來屢屢成為交易傳聞熱門主角，本季「球員交易大限」前，更傳出莫蘭特因為賣相不佳，導致最終並未遭到球隊交易。

但近3季莫蘭特例行賽出賽數分別為9場、50場、20場，3個賽季累積甚至不到一個完整賽季比賽場次（82場），加上本季莫蘭特場均雖然仍能繳出19.5分、3.3籃板、8.1助攻，但整體投籃命中率41%、三分球命中率23.5%都寫下職業生涯7季以來新低，莫蘭特是否仍將以一哥之姿成為灰熊未來藍圖，恐怕也將是球隊高層在休賽季所要考量重點。