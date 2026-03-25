費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）今年受邀參加守護者大聯盟春訓，熱身賽展現長打能力，但預計從3A開季。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

守護者開季名單進入最後定案階段，台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）目前定位逐漸明朗。根據球團規劃，在沒有突發變數的情況下，他預計將從小聯盟3A展開新球季，持續等待升上大聯盟的機會。

費爾柴德今年以小聯盟合約、附帶大聯盟春訓邀請加入守護者，熱身賽出賽10場，27打數敲出6支安打，包括1發全壘打、1分打點，打擊率2成22。雖具備能守外野三個位置的機動性，但目前尚未進入球隊40人名單。

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守護者外野配置大致底定，預計由關（Steven Kwan）、德勞特（Chase DeLauter）、凱夫斯（C.J. Kayfus）與左右開弓的馬丁尼茲（Angel Martínez）組成主力陣容。

球團總管安東內提（Chris Antonetti）受訪時坦言，整體狀況若無意外，會維持現有安排。費爾柴德將自3A出發，但最終仍保留彈性調整空間。

此外，費爾柴德合約中附帶「向上流動條款（upward mobility clause）」。一旦有球隊願意提供大聯盟機會，守護者須在短時間內決定是否將他升上大聯盟，否則將可能失去這名外野。

費爾柴德今年為中華隊出征世界棒球經典賽，是台灣首位具大聯盟資歷的混血國手。本屆賽事出賽4場敲出2發全壘打、貢獻6分打點，打擊率2成50，展現長打火力。