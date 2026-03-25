運動雲

>

費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）今年受邀參加守護者大聯盟春訓，熱身賽展現長打能力，但預計從3A開季。（圖／路透社）

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）今年受邀參加守護者大聯盟春訓，熱身賽展現長打能力，但預計從3A開季。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

守護者開季名單進入最後定案階段，台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）目前定位逐漸明朗。根據球團規劃，在沒有突發變數的情況下，他預計將從小聯盟3A展開新球季，持續等待升上大聯盟的機會。

費爾柴德今年以小聯盟合約、附帶大聯盟春訓邀請加入守護者，熱身賽出賽10場，27打數敲出6支安打，包括1發全壘打、1分打點，打擊率2成22。雖具備能守外野三個位置的機動性，但目前尚未進入球隊40人名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

守護者外野配置大致底定，預計由關（Steven Kwan）、德勞特（Chase DeLauter）、凱夫斯（C.J. Kayfus）與左右開弓的馬丁尼茲（Angel Martínez）組成主力陣容。

球團總管安東內提（Chris Antonetti）受訪時坦言，整體狀況若無意外，會維持現有安排。費爾柴德將自3A出發，但最終仍保留彈性調整空間。

此外，費爾柴德合約中附帶「向上流動條款（upward mobility clause）」。一旦有球隊願意提供大聯盟機會，守護者須在短時間內決定是否將他升上大聯盟，否則將可能失去這名外野。

費爾柴德今年為中華隊出征世界棒球經典賽，是台灣首位具大聯盟資歷的混血國手。本屆賽事出賽4場敲出2發全壘打、貢獻6分打點，打擊率2成50，展現長打火力。

關鍵字： 費爾柴德守護者小聯盟大聯盟台美混血

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

大谷翔平一秒變臉！冷酷三振楚奧特　網驚：笑容瞬間消失

大谷翔平一秒變臉！冷酷三振楚奧特　網驚：笑容瞬間消失

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

佐佐木朗希控球走鐘仍在開季輪值 羅伯斯拒下放：只是想太多

佐佐木朗希控球走鐘仍在開季輪值 羅伯斯拒下放：只是想太多

UBA公開男女一級4強正式出爐　4月18日台北小巨蛋爭霸

UBA公開男女一級4強正式出爐　4月18日台北小巨蛋爭霸

戴培峰致勝兩分彈！悍將7連不敗熱身賽四連霸　雄鷹雙轟壓兄弟

戴培峰致勝兩分彈！悍將7連不敗熱身賽四連霸　雄鷹雙轟壓兄弟

前味全邱辰重返球場拚找回身手　坦言最大對手還是自己

前味全邱辰重返球場拚找回身手　坦言最大對手還是自己

【別人的姊姊】開碗只有我有糖？　霸氣姊姊「一動作」反轉結局！

熱門新聞

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

大谷翔平一秒變臉！冷酷三振楚奧特　網驚：笑容瞬間消失

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

費爾柴德無緣大聯盟開季！確定3A出發 關鍵條款保留機會

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1狂失17分被打爆！兄弟BCL首戰慘敗

2大谷殺手微笑秒切換！無情三振楚奧特

3大谷5局未滿狂飆11K、最速159公里！

4費爾柴德無緣大聯盟開季！握關鍵條款

5大谷真二刀流回歸　開季前最後調整

最新新聞

1紅眼蜘蛛人　米歇爾砍42分率隊4連勝

2大谷對天使上演三振秀　教頭趣回

3黃志芳：今年是自行車業重新出發關鍵年　自行車展將帶來強大動力

4大谷翔平11K狀態佳　捕手手套有fu

5道奇羅布雷斯基4局「完全救援」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

【蒙面熱舞太撩人】李雅英一摘眼罩秒變陽光笑容！反差萌炸開XD

【汽修廠藏黑幫軍火庫】抄出10把衝鋒槍霰彈槍！ 超派武器排滿桌

圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！

【狗狗也來上課？】大學教室出現邊牧！還跟同學握手超可愛

【飛彈式炸吊車行】男酒駕自撞身亡！ 車爛輪胎噴飛

孫芸芸26歲女兒未婚生子　小禎：很多結婚也是自己在帶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366