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字母哥安戴托昆波不願「被報銷」　NBA球員工會開砲譴責公鹿

▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在對戰溜馬的比賽灌籃後疑似傷到膝蓋。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

公鹿一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）目前因傷高掛免戰牌，不過近日傳出球團評估戰績已進入季末階段，傾向讓他提前「關機」以避免風險。相關說法曝光後，引發外界關注。據了解，字母哥本人並不認同這項安排，已向球團表態身體狀況允許下，希望能繼續上場，而這項分歧也意外讓球員工會正式介入，公開點名公鹿作法恐踩到「擺爛」紅線。

《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）日前披露，公鹿目前戰績未能呈現競爭力，管理層因此評估讓核心球星休息至賽季結束。

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不過，亞德托昆波隨即否決該提議，並強調自己有信心不會因出賽而讓傷勢惡化。球員工會隨後引用聯盟現行的「反擺爛」政策指出，只要球員健康狀況達到比賽標準，就應該具備隨時上場的權利，不該因戰績考量被強制休兵。

球員工會進一步表示，制度本身是否有效，關鍵在於聯盟執行的嚴謹程度。若球團管理層缺乏明確約束，不僅影響球迷觀賽權益，也可能衝擊贊助商、轉播單位與比賽品質。

工會希望能與聯盟合作，研議具體且可行的新方案。至於總教練瑞佛斯（Doc Rivers）先前被問及，是否值得在可能無緣季後賽的情況下，冒風險讓字母哥復出，他僅低調回應「這確實是個好問題」，未正面表態。

關鍵字： NBA安戴托昆波字母哥公鹿Giannis Antetokounmpo

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