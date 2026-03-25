大谷翔平一秒變臉！冷酷三振楚奧特　網驚：笑容瞬間消失

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Shohei Ohtani went from to when Mike Trout came up to bat pic.twitter.com/HZv2KxBK2D — MLB (@MLB) March 25, 2026

記者王真魚／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，24日（台灣時間25日）在主場迎戰老東家洛杉磯天使，擔任「第一棒、投手兼指定打擊」先發登板。面對昔日隊友楚奧特（Mike Trout），他在對決前一瞬間的「表情切換」，引發球迷熱烈討論。

首局1出局，大谷與楚奧特正面交鋒。鏡頭捕捉到他先露出一抹微笑，隨即神情一收、專注進入對決狀態。最終在2好2壞情況下，他飆出外角高角度97.3英里（約156.6公里）速球，讓楚奧特揮空三振。

這段畫面被大聯盟官方社群分享後，引發球迷瘋傳，紛紛留言：「笑容的暗殺者」、「場下親切、場上冷酷，這就是GOAT」、「開關瞬間打開」、「笑容瞬間消失」、「楚奧特一上場就切換戰鬥模式」。

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此役大谷先發前4局狂飆11次三振，最快球速達98.5英里（約159公里），搭配犀利的橫掃球（sweeper）與曲球壓制打者。最終主投4又2/3局，被敲4安打失3分，用球數86球後退場。

▲ 大谷翔平面對楚奧特前一度露出笑容，隨即收起神情進入對決模式 。（圖／截自MLB X）