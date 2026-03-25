打滿65場才能角逐年度MVP　NBA球員工會盼標準放寬

▲活塞康寧漢本季例行賽出賽數恐不足65場，可能無緣角逐年度MVP。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA近年針對年度個人獎項「出賽門檻」制定了全新標準，球員每個賽季必須至少出賽65場，才有競爭包括年度MVP、年度第一隊等重要個人獎項資格。不過NBA球員工會近日則對此發出呼籲，直言標準太過嚴苛，希望放寬或甚至取消。

NBA年度獎項參選資格必須達到每賽季出賽65場，即便「特殊條款」規定每賽季出賽62場卻提前報銷者，仍可進行角逐，但球員工會仍對此提出希望更改規則，原因就是本季年度MVP熱門人選，底特律活塞王牌球星康寧漢（Cade Cunningham）因為出現「肺部塌陷」（氣胸）狀況，讓他可能面臨失去年度獎項挑戰資格。

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NBA球員工會近日表示，康寧漢打出了一個足以定義其職業生涯的賽季，但卻因為出賽數限制，導致不能角逐年度個人獎項，65場出賽的門檻限制，應該廢除或是設法在球員面臨重大傷病時，增設特例條款。

本季康寧漢已經出賽61場，但因為氣胸狀況必須長時間休養，即便先前活塞球團針對他在季後賽回歸有一定程度信心，但目前康寧漢的例行賽出賽場次很可能無法達到65場，將無緣角逐本季年度個人獎項。

另外，本季包括洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）、金州勇士柯瑞（Stephen Curry）、公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等天王級球星，都因為出賽數不足，早早退出年度個人獎項爭奪，另外兩位年度MVP熱門人選約基奇（Nikola Jokic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）目前缺賽數也逼近臨界點，若再有閃失，也將失去爭取年度個人獎項資格。