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慘重！勇士猛將穆迪左膝傷勢出爐　髕腱撕裂連下賽季都恐受影響

▲勇士穆迪復出就砍下23分，不料卻遭遇嚴峻傷勢退場。（圖／路透）

▲勇士穆迪左膝傷勢出爐，確定髕腱撕裂賽季報銷。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士主力搖擺人穆迪（Moses Moody）昨（24日）對戰達拉斯獨行俠時，一次快攻上籃不慎造成左膝變形重創，當下緊急由擔架抬出場進行後續治療，《ESPN》報導指出，穆迪傷勢確定為「左膝髕腱撕裂」，不僅本賽季提前報銷，甚至連下個賽季的出賽都可能受到嚴重影響。

先前才因為右手腕傷勢，連續缺陣10戰，穆迪昨日復出就幫助勇士打出佳作，繳出全隊最高23分，不料他卻在延長賽一次成功防守抄截後，在快攻無碰撞狀態下，出現左膝重創傷勢，也讓全場氣氛陷入靜默，為這位好手感到不捨與難過。

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根據《ESPN》報導，穆迪傷勢卻認為左膝髕腱撕裂，預計在美國時間本周四進行手術，且術後必須進行長時間的復健，很可能連下個賽季的出賽都受到影響。

現年僅23歲的穆迪，本季60場出賽有49戰擔任先發，相當受到勇士球團器重，平均每場可貢獻12.1分、3.3籃板、1.6次助攻外帶1抄截，打出「生涯年」最佳表現，本季三分球命中率高達40.1％，同樣也是生涯至今最佳表現。

勇士本季可說是傷情不斷，先前「士官長」（Jimmy Butler）1月時就因為右膝十字韌帶撕裂，賽季早早提前報銷，王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）則因為「跑者膝」，連續缺陣23場比賽，對於已經確定落入附加賽行列的勇士來說，賽季只能以多災多難來形容。

▲勇士穆迪復出就砍下23分，不料卻遭遇嚴峻傷勢退場。（圖／路透）

▲穆迪本賽季打出生涯年表現，卻遭遇左膝重創。（圖／路透）

關鍵字： NBA穆迪勇士Moses Moody

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