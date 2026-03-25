前味全邱辰重返球場拚找回身手　坦言最大對手還是自己

▲邱辰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

前味全龍邱辰在2024年球季結束後婉拒球隊回簽，於2025年元旦宣布暫別球員生涯，隨後回到高中母校北科附工擔任教練一年，今年2月重返業餘舞台，加入新北凱撒。經過一年的教練歷練，他坦言能用更全面的角度看待棒球，儘管技術上仍有落差，但依舊保持企圖心，「最大的對手跟最大的問題應該是自己」，希望能為球隊做出貢獻。

談到回歸球場的原因，邱辰表示，「剛好有這個機會，就想說還是想要打。」他也坦言，從職業到業餘的比賽節奏仍需重新適應，「練球沒有問題，但比賽的感覺差很多，之前很多打擊可以掌握的球，現在還是會慢一點。」

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春季聯賽24日開打，為他回歸後首場正式比賽，雖然先前已透過春季聯賽測試賽暖身約5、6場，但實戰仍感受到強度差異，此戰熄火無安打。他指出，過去在職業時期能更精準掌握擊球內容，如今在比賽中仍在找回手感，「現在要打出想要的內容會比較吃力一點。」

曾擔任教練的經歷，也讓他在心態上有所轉變。邱辰表示，過去身為球員多半只專注於自身表現，如今則能站在教練團角度思考比賽節奏與調度，「大概知道什麼時候教練會做什麼決定，思考會比較全面。」至於目標，他並未將亞運培訓名單放在首位，而是希望先調整好自身狀況，「現在還沒想那麼遠，先把自己做好最重要。」