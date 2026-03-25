運動雲

>

前味全邱辰重返球場拚找回身手　坦言最大對手還是自己

▲邱辰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲邱辰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

前味全龍邱辰在2024年球季結束後婉拒球隊回簽，於2025年元旦宣布暫別球員生涯，隨後回到高中母校北科附工擔任教練一年，今年2月重返業餘舞台，加入新北凱撒。經過一年的教練歷練，他坦言能用更全面的角度看待棒球，儘管技術上仍有落差，但依舊保持企圖心，「最大的對手跟最大的問題應該是自己」，希望能為球隊做出貢獻。

談到回歸球場的原因，邱辰表示，「剛好有這個機會，就想說還是想要打。」他也坦言，從職業到業餘的比賽節奏仍需重新適應，「練球沒有問題，但比賽的感覺差很多，之前很多打擊可以掌握的球，現在還是會慢一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

春季聯賽24日開打，為他回歸後首場正式比賽，雖然先前已透過春季聯賽測試賽暖身約5、6場，但實戰仍感受到強度差異，此戰熄火無安打。他指出，過去在職業時期能更精準掌握擊球內容，如今在比賽中仍在找回手感，「現在要打出想要的內容會比較吃力一點。」

曾擔任教練的經歷，也讓他在心態上有所轉變。邱辰表示，過去身為球員多半只專注於自身表現，如今則能站在教練團角度思考比賽節奏與調度，「大概知道什麼時候教練會做什麼決定，思考會比較全面。」至於目標，他並未將亞運培訓名單放在首位，而是希望先調整好自身狀況，「現在還沒想那麼遠，先把自己做好最重要。」

關鍵字： 標籤:邱辰職棒業餘棒球新北凱撒教練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

UBA公開男女一級4強正式出爐　4月18日台北小巨蛋爭霸

UBA公開男女一級4強正式出爐　4月18日台北小巨蛋爭霸

佐佐木朗希控球走鐘仍在開季輪值 羅伯斯拒下放：只是想太多

佐佐木朗希控球走鐘仍在開季輪值 羅伯斯拒下放：只是想太多

戴培峰致勝兩分彈！悍將7連不敗熱身賽四連霸　雄鷹雙轟壓兄弟

戴培峰致勝兩分彈！悍將7連不敗熱身賽四連霸　雄鷹雙轟壓兄弟

羅伯斯看好大谷翔平拚賽揚！二刀流不設限　先發目標6局75球

羅伯斯看好大谷翔平拚賽揚！二刀流不設限　先發目標6局75球

許願成功！雷千瑩、黃逸柔20年情誼凱撒合體　複合弓首入企箭接軌奧運

許願成功！雷千瑩、黃逸柔20年情誼凱撒合體　複合弓首入企箭接軌奧運

中職2026新制上路一次看！投球時間縮短、牽制降為2次

中職2026新制上路一次看！投球時間縮短、牽制降為2次

【押回畫面曝】「中油最貪」徐漢押回警局　身形消瘦全程不發一語

熱門新聞

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

UBA公開男女一級4強正式出爐　4月18日台北小巨蛋爭霸

佐佐木朗希控球走鐘仍在開季輪值 羅伯斯拒下放：只是想太多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1狂失17分被打爆！兄弟BCL首戰慘敗

2大谷5局未滿狂飆11K、最速159公里！

3大谷真二刀流回歸　開季前最後調整

4重磅！小熊砸6年1.15億綁定阿姆斯壯

5UBA4強出爐　4月18日小巨蛋爭霸

最新新聞

1大谷殺手微笑秒切換！無情三振楚奧特

2打65場才能爭年度MVP　NBA工會盼放寬

3穆迪左膝傷勢出爐　髕腱撕裂下季受影響

4前味全邱辰重返球場拚找回身手

5大谷5局未滿狂飆11K、最速159公里！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

【蒙面熱舞太撩人】李雅英一摘眼罩秒變陽光笑容！反差萌炸開XD

【汽修廠藏黑幫軍火庫】抄出10把衝鋒槍霰彈槍！ 超派武器排滿桌

圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！

【飛彈式炸吊車行】男酒駕自撞身亡！ 車爛輪胎噴飛

【狗狗也來上課？】大學教室出現邊牧！還跟同學握手超可愛

A-Lin拱顏人中脫掉XD　他羞喊：最近確實有在練！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366