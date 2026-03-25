運動雲

>

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇球星大谷翔平於美國時間24日（台灣時間25日）在主場對天使熱身賽，以「第一棒、投手」先發出賽，迎來本季首次二刀流登場。此役投到5局未滿，用86球被敲4安、失1分退場，狂飆11次三振，球速最快159公里，展現壓制力十足的投球內容。不過道奇終場0：3吞敗。

大谷首局登板即展現壓制力，面對奈托（Zach Neto）與楚奧特（Mike Trout）連續送出三振，順利完成三上三下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局雖一度面臨無人出局一、二壘危機，但大谷迅速穩住陣腳，跨局連續三振6名打者，展現驚人壓制力。

第4局再度連飆3K，前4局僅被敲1安、無失分，合計送出11次三振。 大谷4局結束時用球數為79球，續投第5局，卻遭連續安打攻佔一、二壘，隨後被佩拉薩（Oswald Peraza）敲出中外野適時安打失分後退場，全場觀眾仍報以熱烈掌聲。

凱利（Antoine Kelly）接替登板，不過未能止血，被桑契斯（Yolmer Sánchez）擊出內野安打擴大危機，接著又連續出現保送，讓曼西尼（Trey Mancini）、坎德拉里奧（Jeimer Candelario）各擠回1分，該局合計失3分。天使就靠這3分領先至終場。

打擊方面，大谷在第4局第2打席擊出強勁右外野安打，此役2打數1安打。6局上道奇換上代打，大谷完成此戰任務退場。 目前球團已確定，大谷將在3月31日（台灣時間4月1日）主場對守護者之戰擔任開季第5戰先發。若按既定輪值安排，開季第4戰將由佐佐木朗希先發，接著第6戰則由開幕先發的山本由伸再登板，道奇日本三本柱有望接力登場。

關鍵字： 大谷翔平二刀流熱身賽三振道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

UBA公開男女一級4強正式出爐　4月18日台北小巨蛋爭霸

UBA公開男女一級4強正式出爐　4月18日台北小巨蛋爭霸

佐佐木朗希控球走鐘仍在開季輪值 羅伯斯拒下放：只是想太多

佐佐木朗希控球走鐘仍在開季輪值 羅伯斯拒下放：只是想太多

戴培峰致勝兩分彈！悍將7連不敗熱身賽四連霸　雄鷹雙轟壓兄弟

戴培峰致勝兩分彈！悍將7連不敗熱身賽四連霸　雄鷹雙轟壓兄弟

羅伯斯看好大谷翔平拚賽揚！二刀流不設限　先發目標6局75球

羅伯斯看好大谷翔平拚賽揚！二刀流不設限　先發目標6局75球

許願成功！雷千瑩、黃逸柔20年情誼凱撒合體　複合弓首入企箭接軌奧運

許願成功！雷千瑩、黃逸柔20年情誼凱撒合體　複合弓首入企箭接軌奧運

中職2026新制上路一次看！投球時間縮短、牽制降為2次

中職2026新制上路一次看！投球時間縮短、牽制降為2次

周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD

熱門新聞

兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

大谷翔平先發兼打第1棒！真二刀流回歸　開季前最後調整

小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

UBA公開男女一級4強正式出爐　4月18日台北小巨蛋爭霸

佐佐木朗希控球走鐘仍在開季輪值 羅伯斯拒下放：只是想太多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1狂失17分被打爆！兄弟BCL首戰慘敗

2大谷5局未滿狂飆11K、最速159公里！

3大谷真二刀流回歸　開季前最後調整

4重磅！小熊砸6年1.15億綁定阿姆斯壯

5UBA4強出爐　4月18日小巨蛋爭霸

最新新聞

1大谷殺手微笑秒切換！無情三振楚奧特

2打65場才能爭年度MVP　NBA工會盼放寬

3穆迪左膝傷勢出爐　髕腱撕裂下季受影響

4前味全邱辰重返球場拚找回身手

5大谷5局未滿狂飆11K、最速159公里！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

【蒙面熱舞太撩人】李雅英一摘眼罩秒變陽光笑容！反差萌炸開XD

【汽修廠藏黑幫軍火庫】抄出10把衝鋒槍霰彈槍！ 超派武器排滿桌

圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！

【飛彈式炸吊車行】男酒駕自撞身亡！ 車爛輪胎噴飛

【狗狗也來上課？】大學教室出現邊牧！還跟同學握手超可愛

A-Lin拱顏人中脫掉XD　他羞喊：最近確實有在練！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366