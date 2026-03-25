大谷今季首度二刀流狂飆11K、最速159公里　5局提前退場

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇球星大谷翔平於美國時間24日（台灣時間25日）在主場對天使熱身賽，以「第一棒、投手」先發出賽，迎來本季首次二刀流登場。此役投到5局未滿，用86球被敲4安、失1分退場，狂飆11次三振，球速最快159公里，展現壓制力十足的投球內容。不過道奇終場0：3吞敗。

大谷首局登板即展現壓制力，面對奈托（Zach Neto）與楚奧特（Mike Trout）連續送出三振，順利完成三上三下。

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Shohei Ohtani went from to when Mike Trout came up to bat pic.twitter.com/HZv2KxBK2D — MLB (@MLB) March 25, 2026

第2局雖一度面臨無人出局一、二壘危機，但大谷迅速穩住陣腳，跨局連續三振6名打者，展現驚人壓制力。

第4局再度連飆3K，前4局僅被敲1安、無失分，合計送出11次三振。 大谷4局結束時用球數為79球，續投第5局，卻遭連續安打攻佔一、二壘，隨後被佩拉薩（Oswald Peraza）敲出中外野適時安打失分後退場，全場觀眾仍報以熱烈掌聲。

凱利（Antoine Kelly）接替登板，不過未能止血，被桑契斯（Yolmer Sánchez）擊出內野安打擴大危機，接著又連續出現保送，讓曼西尼（Trey Mancini）、坎德拉里奧（Jeimer Candelario）各擠回1分，該局合計失3分。天使就靠這3分領先至終場。

打擊方面，大谷在第4局第2打席擊出強勁右外野安打，此役2打數1安打。6局上道奇換上代打，大谷完成此戰任務退場。 目前球團已確定，大谷將在3月31日（台灣時間4月1日）主場對守護者之戰擔任開季第5戰先發。若按既定輪值安排，開季第4戰將由佐佐木朗希先發，接著第6戰則由開幕先發的山本由伸再登板，道奇日本三本柱有望接力登場。