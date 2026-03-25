小熊砸6年1.15億美元大約提前綁定阿姆斯壯

▲小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

小熊搶先鎖定未來核心！年僅23歲的中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）憑藉攻守俱佳的表現迅速崛起，球團在開季前夕與他達成6年1億1500萬美元（約新台幣36億元）延長合約，確立其長期建隊核心地位。

根據《MLB.com》記者費因桑德（Mark Feinsand）消息，小熊已與阿姆斯壯達成一紙6年1億1500萬美元延長合約，將他留在陣中直到2032年。不過球團尚未正式宣布，合約仍待體檢通過。

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這份合約不含球團選擇權，並買斷他前兩年自由球員年限，為目前仍有5年控制權球員中最大的一張無選擇權合約。若加上2031至2032年的激勵條款，總值最高可達1億3300萬美元。

小熊總教練康索（Craig Counsell）受訪時雖未直接談及這份合約，但表示，「年輕又有天賦的球員，當然希望他能長期留在球隊，我認為這是每支球隊的目標。」

現年即將滿24歲的阿姆斯壯，上季繳出接近MVP等級表現，不僅成為球隊防守核心，在打線中扮演重要角色，帶領小熊以92勝打進季後賽，距離國聯分區系列賽僅一步之遙。