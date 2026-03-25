佐佐木朗希控球走鐘仍在開季輪值 羅伯斯拒下放：只是想太多

▲佐佐木朗希仍獲信任，羅伯斯點出「想太多」關鍵，續任開季先發（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希前一戰控球全面失準，總教練羅伯斯（Dave Roberts）24日（台灣時間25日）賽前受訪時表示，目前並非需要「從頭來過」的狀況，也未考慮下放小聯盟，球團仍對他抱持信心，期待進入例行賽後能有所改善。

佐佐木前一場對天使的熱身賽中，首局未能解決任何打者便出現4次四死球、失4分退場；隨後依特別規則於第2局再度登板，但控球依舊不穩，全場合計2局未被敲安，卻投出8次四死球、失5分，防禦率升至15.58。

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儘管狀況起伏，教練團仍維持原定計畫，將由佐佐木擔任3月30日（台灣時間31日）主場對守護者的開季第4戰先發。

羅伯斯表示，並非需要「從零開始」，而是透過持續溝通與調整找回狀態，「昨天他和投手教練有很好的討論，重新確認『以運動員本能去投球』這一點。」他強調，球隊並未考慮將佐佐木下放小聯盟。

對於他的投球問題，羅伯斯分析，「朗希有點想太多，可能影響到原本自然的動作。」並表示教練團將持續與他溝通，「我們之間有信任關係，他自己也和我們一樣感到挫折，但我們相信他會變得更好，而且也必須變得更好。」

隨著例行賽即將展開，羅伯斯希望佐佐木能擺脫過度思考的狀態，「球季開始後，最重要的是能拿下出局數並吃下局數，我們會讓他理解這一點的重要性。」

佐佐木今提早約4個半小時進場，與投手教練普萊爾在場邊進行約5分鐘討論，之後未進行傳接球，而是專注於體能訓練。他表示，會正視問題並重新檢視自己，「不管能不能馬上修正，都必須好好面對，找出自己能做到的調整方式。」