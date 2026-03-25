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兄弟二軍BCL初登場遭震撼教育！投手群崩盤5比17不敵Dantos

▲中信兄弟下半季封王，林暉盛 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟林暉盛 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

美洲棒球冠軍聯賽（BCL）開幕戰由中信兄弟二軍對上2025年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍「Managua Dantos」，投手群全面崩盤，全場被狂敲22支安打，最終以5比17吞敗。

本屆BCL共5隊參賽，包括尼加拉瓜Dantos、中信兄弟、墨西哥聯盟冠軍紅魔鬼（Diablos Rojos）、美國獨立聯盟冠軍Kane County Cougars，以及古巴聯賽冠軍Matanzas Cocodrilos。兄弟受邀出征，也是賽史首支參賽的亞洲球隊，由二軍總教練彭政閔領軍。

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對手Dantos由曾代表尼加拉瓜出戰2005年世界盃的Ronald Garth執掌兵符，陣中結合多位國手與新秀，包括曾參加2023、2026年世界棒球經典賽的阿雷格里亞（Benjamin Alegria）等人；兄弟則以年輕球員為主體，搭配具一軍經驗的選手組成，包含已有3年中職資歷的林暉盛、盧孟揚，以及資歷最深、累積11年經驗的內野手蘇緯達，另有新加盟的委內瑞拉投手馬奎爾也在輪值規劃中。

▲中信兄弟二軍赴墨西哥征戰BCL　亞洲首支受邀球隊寫臺灣職棒新頁。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟二軍赴墨西哥征戰BCL　亞洲首支受邀球隊寫臺灣職棒新頁。（圖／中信兄弟）

比賽首局兄弟率先得分，靠對方守備失誤開啟攻勢，隨後蘇緯達高飛犧牲打再添1分，取得2比0領先。2局上風雲變色，對手靠安打串聯與一發3分砲單局灌進分數逆轉戰局；3局上再補上2發全壘打，比分迅速被拉開。

兄弟5局下展開反攻，李聖裕敲出右外野深遠二壘安打帶回2分，徐紹予補上1分打點，一度追近比分。不過投手群無法穩住局勢，5局上再失分，反攻氣勢隨即被壓制。

此役先發林暉盛僅投1.2局被敲8安、失5分退場吞敗。接手的林展樟投3.1局，被敲7安、失5分，持續擋不住對方攻勢；陳柏均與呂昱廷各投1局無失分，為少數止血的投手。

然而牛棚後段再度失守，曾品洋登板未能解決打者即失1分退場；陳英睿後援2局被敲6安、失6分，包含長打與全壘打攻勢，讓比分進一步被拉開。整體投手群合計失17分、被敲22安。

打線方面，兄弟全場僅7支安打，攻勢零星。第3棒李聖裕3打數1安打、2打點並選到1次保送，表現最佳；徐紹予3打數1安打、1打點。林瑞鈞跑回2分但吞下3次三振，劉貴元則有1安1得分。

兄弟下一戰將於台灣時間26日凌晨12點，迎戰古巴聯賽冠軍Cocodrilos de Matanzas。同日另一場比賽則於上午9點進行，由地主墨西哥Diablos Rojos del México對上尼加拉瓜Dantos。

關鍵字： 中信兄弟美洲冠軍聯賽尼加拉瓜棒球投手崩盤

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