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許願成功！雷千瑩、黃逸柔20年情誼凱撒合體　複合弓首入企箭接軌奧運

▲第8屆企業射箭聯賽選秀會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲雷千瑩（左1）代表新北凱撒出席選秀會，終於能和20年情誼的黃逸柔（左2）同隊。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

邁入第8年的中華企業射箭聯賽，今日（24日）舉行選秀大會。除了反曲弓持續注入新血，最受矚目的歷史性一刻，莫過於聯賽首度將「複合弓」納入賽制，正式接軌2028年洛杉磯奧運，這也讓台灣射箭界的兩位指標性人物——「雷母」雷千瑩與資深國手黃逸柔、這對認識近20年的國中同學意外在新北凱撒聚首。

雷千瑩與黃逸柔的緣分，要追溯到國中時期。雖然黃逸柔在大學後轉戰複合弓，兩人走向不同的技術領域，但國際賽的征途始終讓她們緊緊相繫。從2009年世界運動會、世界大學錦標賽到三屆亞運，兩人一直是彼此最堅強的後盾。

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「我們認識快20年了，有一種特殊的革命情感。」雷千瑩感性表示。她透露，過去複合弓並非奧運項目，每當亞運結束，黃逸柔等選手就必須離開國家隊回歸社會，而她則留在國訓中心續戰奧運。「以前我都跟逸柔說『我等妳回來（亞運）』，但這次亞洲盃我缺席了，逸柔反而跟我說『現在換我等妳回來』。」

今日選秀會上，複合弓選手採取「蓋牌亮牌」的抽籤方式，代表新北凱撒出席的雷千瑩，心中一直期盼能與好友同隊奮鬥，沒想到結果揭曉，黃逸柔與世界第20的陳界綸這對銀牌搭檔，竟然雙雙翻開新北凱撒的牌子，精準落戶。

▲陳界綸（左）與黃逸柔（右）將一同加入新北凱撒。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲陳界綸（左）與黃逸柔（右）將一同加入新北凱撒。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「真的是神之抽啊！不小心許願成功了。」雷千瑩開心地說，她認為這次複合弓選秀的前五名實力都在伯仲之間，競爭會非常激烈，能抽到好友真的是驚喜，「這下回去可以跟公司交代了，希望新加入的夥伴能一起努力，提升比賽張力。」

對於黃逸柔而言，複合弓納入企業聯賽與2028奧運，是職業生涯的救命稻草。身為資深國手的她，過去常面臨亞運結束就失業的現實困境，必須在打工與練習間痛苦掙扎。

「有了奧運，我們不再只是『社會人士』，生活更有永續性。」黃逸柔直言，以前沒有學籍時，得去餐飲業打工或當兼課教練，練習時間被嚴重壓縮，「我原本想過這次名古屋亞運後就退役，因為總不能一直回去打工。現在聽到進奧運，我心裡想：再撐一下、再撐一下！現在不僅可以專心練習，還有企業賽舞台可以磨練張力，真的覺得當選手好幸福。」

聯賽會長邱炳坤特別感謝企業主的支持，強調複合弓入奧是重要轉折。雷千瑩則認為，複合弓在國內仍屬弱勢，希望藉由企業聯賽的曝光與比賽強度，幫助選手提升臨場反應，讓台灣複合弓在國際舞台上「不漏氣」。

關鍵字： 射箭複合弓企業聯賽雷千瑩黃逸柔

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