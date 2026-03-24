運動雲

>

雲豹例行賽封王倒數計時　TPBL職籃7隊季後賽晉級數字大公開

▲台啤永豐雲豹高錦瑋、福爾摩沙夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

▲台啤永豐雲豹距離本季例行賽封王已經越來越近。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025-26賽季例行賽進入最後白熱化階段，聯盟24日公布目前最新7隊晉級態勢數據，其中，開季戰績就一路領先，目前戰績為「19勝9敗」的桃園台啤永豐雲豹，只要取得26勝就將在例行賽正式封王，拿到24勝就能確保取得晉級季後賽門票。

聯盟公布「最新各隊晉級情勢更新」（截至3月24日為止）如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲豹（19勝9敗）
取得26勝即可確定例行賽封王
取得24勝即可確定晉級季後賽

夢想家（17勝11敗）
取得24勝即可確定晉級季後賽
若取得25勝，仍有機會爭奪例行賽第一（需搭配與雲豹戰績與勝分差條件）

攻城獅（14勝12敗）
取得24勝可確定晉級季後賽
若同時雲豹、夢想家皆小於或等於24勝，即可確定例行賽封王

國王（15勝13敗）
已無法單靠全勝確保晉級季後賽
取得19勝即可確定取得季後挑戰賽資格

特攻（14勝13敗）
已無法單靠全勝確保晉級季後賽
取得19勝即可確定取得季後挑戰賽資格

戰神（9勝18敗）
至少需取得14勝才保有晉級機會
若發生以下任一情況，將確定無緣季後挑戰賽：
* 敗場數達23敗
* 攻城獅、國王、特攻、夢想家皆達19勝

海神（8勝20敗）
若以下條件同時成立，將確定無緣晉級：
* G97 夢想家擊敗海神
* G99 特攻擊敗攻城獅
* G100 戰神擊敗海神

▲TPBL職籃7隊晉級季後賽條件態勢公開。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL季後賽台籃雲豹夢想家攻城獅國王特攻戰神海神

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／政大驚險逆轉延續跨季72連勝　健行科大飲恨淘汰無緣4強

快訊／政大驚險逆轉延續跨季72連勝　健行科大飲恨淘汰無緣4強

剩下場次「全輸」也行！　領航猿率先晉級PLG季後賽

剩下場次「全輸」也行！　領航猿率先晉級PLG季後賽

杜蘭特轟40分、森根大三元無用　公牛7人得分上雙擊墜火箭

杜蘭特轟40分、森根大三元無用　公牛7人得分上雙擊墜火箭

快訊／勇士猛將穆迪左膝嚴重變形傷退　主帥柯爾：狀況確實不好

快訊／勇士猛將穆迪左膝嚴重變形傷退　主帥柯爾：狀況確實不好

快訊／驚悚！勇士猛將才復出砍23分　穆迪左膝嚴重變形傷退

快訊／驚悚！勇士猛將才復出砍23分　穆迪左膝嚴重變形傷退

雷霆強勢「12連勝」！　2哥威廉斯復出砍18分轟垮傷兵潮七六人

雷霆強勢「12連勝」！　2哥威廉斯復出砍18分轟垮傷兵潮七六人

湖人金童唐西奇場均42.3分奪單周MVP　「球3弟」博爾生涯首度獲獎

湖人金童唐西奇場均42.3分奪單周MVP　「球3弟」博爾生涯首度獲獎

又失業了！曾單季場均24分超級砍將　湯瑪斯本季第2度遭釋出

又失業了！曾單季場均24分超級砍將　湯瑪斯本季第2度遭釋出

我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

我不是超人！跟腱撕裂10個月回歸　綠衫軍少主坦圖談低迷狀態沮喪

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

薪水砍到剩7分之1仍追夢　河村勇輝雙向合約拚站穩NBA

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

熱門新聞

李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」　郭天信好薪情月薪再突破

快訊／驚悚！勇士猛將才復出砍23分　穆迪左膝嚴重變形傷退

告別分散！ 緯來推運動影音平台　中信兄弟主場全面轉移

佐佐木朗希控球大亂連續保送　罕見好球全場鼓掌場面引熱議

中職2026新制上路一次看！投球時間縮短、牽制降為2次

狠酸佐佐木朗希能力不到　美記者震怒：真的要讓他大聯盟登板？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李凱威簽8年長約有望晉升「億元男」

2驚悚！勇士猛將穆迪　左膝變形傷退

3告別分散！ 緯來推運動影音平台

4佐佐木朗希控球大亂連續保送退場

5中職2026新制上路一次看！

最新新聞

1許願成功！雷千瑩、黃逸柔凱撒合體

2企業射箭聯賽選秀　男女狀元都出爐

3TPBL職籃7隊晉級季後賽態勢公開！

4戴培峰致勝兩分彈！悍將熱身賽四連霸

5政大驚險跨季72連勝　健行科大淘汰無緣4強

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

河智媛直呼李政厚本人真的帥　親曝東京巨蛋合照內幕

【蒙面熱舞太撩人】李雅英一摘眼罩秒變陽光笑容！反差萌炸開XD

【汽修廠藏黑幫軍火庫】抄出10把衝鋒槍霰彈槍！ 超派武器排滿桌

【飛彈式炸吊車行】男酒駕自撞身亡！ 車爛輪胎噴飛

圭賢獻唱〈看著我的眼睛說〉　中文發音超標準！！！

A-Lin拱顏人中脫掉XD　他羞喊：最近確實有在練！

【狗狗也來上課？】大學教室出現邊牧！還跟同學握手超可愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366