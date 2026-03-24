雲豹例行賽封王倒數計時　TPBL職籃7隊季後賽晉級數字大公開

▲台啤永豐雲豹距離本季例行賽封王已經越來越近。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025-26賽季例行賽進入最後白熱化階段，聯盟24日公布目前最新7隊晉級態勢數據，其中，開季戰績就一路領先，目前戰績為「19勝9敗」的桃園台啤永豐雲豹，只要取得26勝就將在例行賽正式封王，拿到24勝就能確保取得晉級季後賽門票。

聯盟公布「最新各隊晉級情勢更新」（截至3月24日為止）如下：

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雲豹（19勝9敗）

取得26勝即可確定例行賽封王

取得24勝即可確定晉級季後賽

夢想家（17勝11敗）

取得24勝即可確定晉級季後賽

若取得25勝，仍有機會爭奪例行賽第一（需搭配與雲豹戰績與勝分差條件）

攻城獅（14勝12敗）

取得24勝可確定晉級季後賽

若同時雲豹、夢想家皆小於或等於24勝，即可確定例行賽封王

國王（15勝13敗）

已無法單靠全勝確保晉級季後賽

取得19勝即可確定取得季後挑戰賽資格

特攻（14勝13敗）

已無法單靠全勝確保晉級季後賽

取得19勝即可確定取得季後挑戰賽資格

戰神（9勝18敗）

至少需取得14勝才保有晉級機會

若發生以下任一情況，將確定無緣季後挑戰賽：

* 敗場數達23敗

* 攻城獅、國王、特攻、夢想家皆達19勝

海神（8勝20敗）

若以下條件同時成立，將確定無緣晉級：

* G97 夢想家擊敗海神

* G99 特攻擊敗攻城獅

* G100 戰神擊敗海神